Une nouvelle «ancienne» galerie à Vendôme

Laurent Potier, joaillier à Vendôme depuis plus de vingt-deux ans, amoureux de l’art en général, installé rue Marie de Luxembourg depuis quatorze ans dans sa magnifique boutique, vient de changer son enseigne en y ajoutant à côté de joaillerie, le nom de galerie. «Enfin !» pourraient commenter ses amis artistes.

Accueillir et faire découvrir aux Vendômois plus de soixante artistes en quatorze ans sans avoir le titre et sans prendre une seule commission, juste pour le plaisir de l’art, c’est une passion qui s’exprime par un nom, galeriste. Car faire venir des artistes dans sa boutique, toute de bois vêtue, c’est un travail à part entière. Il faut se déplacer pour rencontrer le futur exposant dans son atelier de création, lui demander un travail particulier afin que six œuvres puissent trôner dans la vitrine au milieu des bijoux, engager des liens de confiance tout au moins avec certains pour le prêt d’œuvres, tout cela demande du temps pour offrir une qualité qui est reconnue à Vendôme, un lieu de découverte qui parfois pour certains peintres ou plasticiens passent chez lui avant d’être exposés au musée. C’est dire, qu’en quatorze ans, la qualité a toujours été au rendez-vous, d’agréable rencontre avec l’art en général.

«Tous les artistes que j’expose m’ont poussé à affirmer dorénavant mon côté galeriste, un encouragement que j’ai pris au sérieux. Certains m’ont même aidé dans mes travaux» explique le joaillier. En effet, en début d’année, Laurent Potier s’est lancé dans l’agrandissement de sa jolie boutique en cassant un mur pour donner de la visibilité aux œuvres exposées sur des murs blancs pour une meilleure mise en valeur. « Ce mur percé donne maintenant de la clarté, une profondeur qui pousse le visiteur à s’engager vers le fond de la boutique et à déambuler d’œuvre en œuvre» détaille t-il. Une nouvelle moquette épaisse rouge framboise complète le renouveau de la boutique. En ce moment et jusqu’à la fin mars, c’est Françoise Albertini qui expose, l’occasion de pousser la porte et venir admirer ses toiles.

Galerie-Joaillerie Laurent potier /

8 rue Marie de Luxembourg / 41100 Vendôme / 02 54 89 04 39

Alexandre Fleury