Une triptyque de l’économie sociale et solidaire

Annuellement, la Régie de quartiers de Vendôme participe au mois de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). L’ESS désigne un ensemble d’entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d’utilité sociale.

Ces entreprises adoptent des modes de gestion démocratiques et participatifs. Elles encadrent strictement l’utilisation des bénéfices qu’elles réalisent : le profit individuel est proscrit et les résultats sont réinvestis. Leurs ressources financières sont généralement en partie publiques.

Cette notion, pour la Régie de quartiers, s’articule autour d’une triptyque : Humain, Local et Durable :

Humain par le fait que la régie de quartiers favorise l’échange entre générations et communautés sur le quartier, créé du lien social, de la solidarité et de la convivialité, rompt les situations d’isolement ou d’exclusion.

Local car elle créé des emplois non délocalisables et apporte une réponse à des besoins locaux. Elle développe une activité économique responsable sur le territoire vendômois.

Et durable puisqu’à travers une approche globale à la confluence de 3 préoccupations, dites «les 3 piliers du développement durable», elle recherche à concilier solidarité, performance économique et utilité sociale. Mais également , par la mise en place et l’activation de multiples partenariats économiques et (ou institutionnels (DIRECCTE, VALDEM, Conseil départemental, Conseil régional, villes, entreprises etc.).

Semaine européenne de réduction des déchets du 16 au 24 novembre au magasin Frip’Art

Toute la semaine : vente de création textile : éponges, lingettes démaquillantes, essuie-tout, housses de coussin, chemins de tables…

Samedi 16 novembre : destockage de tous les pantalons : – 30%

Mercredi 20 novembre : 4 articles achetés = le moins cher gratuit. Démonstration de fabrication de décorations de Noël avec des matériaux recyclés, de 15h à 17h, animée par Christelle (matériel en vente au magasin).

Jeudi 21 novembre : tirage au sort à l’entrée du magasin « gagné-perdu » (3€ de bon d’achat à faire valeur le jour même pour un minimum de 5€ d’achat)

Vendredi 22 novembre : destockage DVD / CD : le 6e gratuit

Samedi 23 novembre : journée puériculture

Horaires d’hiver à compter de novembre : 9h30-11h45 et 14h-17h45

Le Petit Vendômois