Arte Cubano à Vendôme

Du 27 novembre au 1er décembre, pour la cinquième année consécutive, l’Association COOPàCUBA organise son exposition-vente ARTE CUBANO à la chapelle Saint-Jacques, à Vendôme.

Cette année, ce seront près de 300 œuvres d’art originales de toutes natures, réalisées par une soixantaine d’artistes cubains, qui seront proposées au regard et à l’achat. On y trouvera peintures et céramiques, sculptures sur bois, métal et résine, gravures et dessins mais aussi des créations à partir de matériaux composites et des œuvres de recyclage, des bijoux et des textiles. Toutes ces œuvres ont été achetées à Cuba par l’Association lors de divers séjours et rapportées, dans leurs bagages, par Nathalie et Jacques Burlaud.

«Cette initiative, dont nous ne savions pas, à l’origine, si elle allait fonctionner, s’est révélée très positive et a ouvert la voie à un tissu de relations très riche, tant avec le public qui vient visiter l’exposition qu’en liaison avec tous les artistes cubains dont nous sollicitons le concours», explique le président de l’association. «D’année en année, nous avons observé un grand élargissement du public en même temps qu’une réelle fidélisation. L’expo est désormais un rendez-vous attendu pour des visiteurs qui viennent parfois de loin et qui savent qu’ils y trouveront une sélection d’œuvres de haut niveau et des prix particulièrement attrayants. Quant aux artistes plasticiens représentés, ils étaient une petite quinzaine lors de la première édition. Ils seront environ 60 cette année et chaque année, de nouveaux créateurs manifestent leur désir de participer.»

L’exposition, dont le vernissage aura lieu le mercredi 27 novembre à 18h30, sera ouverte au public de 15h à 19h du jeudi 28 novembre au dimanche 1er décembre.

Le produit des ventes sera inclus au budget de l’association et contribuera à la mise en place de ses projets de coopération dans les secteurs de la santé, de l’enfance et des échanges culturels. Après quatre opérations échelonnées sur huit ans, la prochaine action construite avec les interlocuteurs cubains du «Gouvernement provincial» (équivalent de notre Conseil Régional) portera sur l’acquisition d’équipements de confort (ventilateurs, climatiseur, réfrigérateur par exemple) destinés à améliorer les conditions de séjour des pensionnaires du Foyer d’accueil régional pour personnes âgées de la Province de Sancti Spiritus.

Entrée libre et gratuite

Renseignements : Association COOPàCUBA – coopacuba@gmail.com – 02 54 73 25 73 – site : coopacuba.org

