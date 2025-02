Pour le département, trois universités sociales territoriales étaient organisées afin de couvrir la totalité du territoire. Ainsi, Vendôme accueillait sa session au collège Jean-Emond le 29 janvier.

Organisées par le Conseil départemental de Loir-et-Cher dans le cadre du Schéma des solidarités 2024-2028, ces nouvelles demi-journées visent principalement à faire connaître, grâce à des stands et ateliers, les différents acteurs et dispositifs qui peuvent accompagner chacun au quotidien. «C’est une rencontre territoriale de l’ensemble des professionnels qui travaillent à l’échelle du département en faveur des solidarités médico-sociales mais aussi sur le champ culturel comme l’accès à la lecture ou au numérique» déclarait Monique Gibotteau, vice-présidente du conseil départemental en charge de la solidarité liée à l’autonomie, au handicap et aux aides à domicile. Ainsi, à Vendôme, ce rendez-vous a permis de répondre aux besoins d’une partie de la population autour de la santé, des déplacements, de l’emploi, du logement, du numérique et de la prévention.

Une demi-journée où également les différents partenaires ont pu se rencontrer et se connaître. «Avec une idée d’avoir plus de transversalité et de casser ce fameux travail en solo. Car vous pouvez demain être sur plusieurs problématiques comme un problème d’insertion professionnelle, et en même temps, une difficulté de logement sans que les acteurs de ces deux soucis pour autant communiquent entre eux. Nous n’en voulons plus, il faut ce travail commun» concluait Florence Doucet, vice-présidente du conseil départemental en charge de la solidarité liée à l’action sociale, à la famille et à la protection de l’enfance. Ces universités devraient se renouveler l’année prochaine.