Vers un nouveau départ pour de nouveaux projets

En mai, l’USV Musculation a tenu son assemblée générale en mai et essaie de rebondir après la longue période du Covid qui a décimé les adhérents.

Avec moitié moins des licenciés qu’avant Covid, l’USV Musculation est amer, malgré des résultats positifs en compétition avec Hermann Charbonnier en catégorie junior de 59 kg et ses 4 podiums en national et international et Patricia Jamet en catégorie vétéran 2 et sa première saison d’épaulé-jeté 2 Kettlebell (haltères spéciaux). « L’association a enregistré plus de 17 000€ de perte, c’est-à-dire que les cotisations des adhérents ne couvrent que 70% de la masse salariale de Lilian Possamai, salarié instructeur depuis 1999 du club et apprécié de tous les membres » se désolait Gilles Touboulic, président de l’USV Musculation. Car, au-delà de l’épidémie, c’est bien l’offre déloyale des salles sportives à bas coût, qui pour le président, serait-elle aussi responsable de l’hémorragie de membres qu’a subie le club vendômois. « Cette concurrence nous a un peu anéantis. Nous ne pouvons pas faire payer nos adhérents au mois, par exemple, le membre adhère pour une année entière. Les certificats médicaux n’étaient jusqu’à récemment pas obligatoires non plus dans ces clubs privés. Ils le sont aujourd’hui mais le mal est fait » poursuit Gilles Touboulic.

À l’issue de cette assemblée, le président annonçait la procédure de licenciement de Lilian Possamai tout en ayant mis en place un accompagnement et un financement de formation pour lui permettre de rebondir vers un autre emploi. De nouveaux membres sont entrés dans le comité directeur, permettant ainsi à l’association de repartir sur un nouveau projet de club.