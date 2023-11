Vide-atelier d’artistes à Trôo, 9e édition, samedi 25 novembre

Peinture, technique mixte, collage, sculpture, ébénisterie-marqueterie, restauration, photo… des œuvres qui ne correspondent plus à la production actuelle et aussi livres d’art, ébauche, croquis, étude.

Quinze artistes et artisans d’art vendômois vident leurs ateliers et leurs cartons avec les artistes du Burkina-Fasso, présentés par l’association Enfants Sourds du Fasso. Tous seront présents pour accueillir les visiteurs et leur proposer de multiples trésors. Leurs métiers sont très différents et tous ces créateurs ont un réel talent.

Chaque année, ce Vide Atelier est une journée sympathique et conviviale, dédiée à l’art et à l’artisanat d’art. Le sérieux d’une exposition et les petits prix d’un vide atelier !

Une excellente occasion pour chiner, faire des achats originaux, trouver des cadeaux «pièce unique» à offrir ou pour se faire plaisir.

Laurence Brignon peintre,

Aude Cordonnier tapissière d’ameublement,

Michèle Cantegreil peintre,

Jean-Marie Garnier arts plastiques et collages,

SaSha restauratrice de sculptures,

Jean-François Krettly photographe et dessinateur,

Anne Daguin plasticienne,

Mahmoud Khayri peintre et sculpteur,

Giovanni Scarciello sculpteur et peintre,

Aurélie Cornet peintre,

Marie Monier arts plastiques et techniques mixtes,

Patricia Prieur ébéniste-marqueteuse,

Pierre Delorme peintre,

Andrée Delorme céramiste

et les merveilles des artistes du Burkina Fasso.