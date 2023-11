Outdoorvision pour partager ses données

Le Conseil départemental a toujours encouragé les Loir-et-Chériens comme les touristes à découvrir son territoire riche lors d’activités de plein air. Il vient de se doter de l’outil Outdoorvision pour inviter les amateurs du plein air à partager leurs données afin de mieux connaitre leurs itinéraires et leurs pratiques pour améliorer les services que le Conseil Départemental peut apporter sur les sites.

L’objectif est effectivement de mieux connaître, en multipliant les sources et anonymement, la réalité d’usages pour adapter les équipements. «Outdoorvision est un outil d’aide à la décision, utile dans le cadre de nos différentes politiques territoriales comme la gestion des sports de nature ou la gestion des espaces verts qui agrège les traces GPS issues des applications et objets connectés utilisés par les pratiquants de sports de pleine nature, marche, vélo, course à pied, etc…» explique Philippe Gouet, président du Conseil départemental de Loir-et-Cher.

Après traitement et anonymisation, ces données sont mises à disposition des collectivités territoriales, des fédérations sportives ou encore des gestionnaires d’espaces naturels adhérents et de sites de pratiques. Ainsi, elles permettent de mesurer la fréquentation des sites, d’identifier les différentes pratiques comme les lieux de départ, d’arrivée, les zones et temps de pause. Des choix d’aménagement ou de préservation des parcours seront faits à partir de toutes ces analyses pour adapter les équipements, comprendre les problématiques, identifier les variations des flux en fonction des périodes de l’année et de prioriser les aménagements comme les parkings, toilettes ou balisages tout simplement. Pour participer, il suffit d’aller sur outdoorvision.fr.