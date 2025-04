Bientôt une nouvelle saison à Zone I

Depuis 2019, l’association Zone i au Moulin de la Fontaine à Thoré-la-Rochette, animée par Mat Jacob et Monica Santos nous présente chaque année une saison riche, de mai à novembre, d’événements musicaux et artistiques ainsi que d’expositions autour de l’image. Un lieu également où toutes les générations se croisent autour de la création mais de l’écologie aussi, thème récurrent de toutes leurs actions. Dans ce lieu unique au bord du Loir qui a été sélectionné et bénéficié du Loto du Patrimoine de Stéphane Bern en 2019, cet espace culturel dédié à l’image et à l’environnement accueille chaque année des résidences de photographes qui en retour exposent leur travail. Zone i est également éditeur et a une bibliothèque particulière où l’on retrouve des ouvrages uniquement dédiés à la photo.

Contact et adhésion à l’association : Zone I Image et Environnement. Moulin de la Fontaine 41100 Thoré-la-Rochette. Site : zone-i.org – Mail : Contact et adhésion à l’association : Zone I Image et Environnement. Moulin de la Fontaine 41100 Thoré-la-Rochette. Site : zone-i.org – Mail : info@zone-i.org