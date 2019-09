5e Festival Romantique du Loir

Du 20 au 29 septembre se déroulera la cinquième édition du Festival Romantique du Loir. Une édition dédiée à Edith Ouvard, présidente de l’association «Les Amours du Poète» depuis 2007, amoureuse passionnée de musique, du violoncelle et de la vallée du Loir, qui nous quittés au lendemain de l’édition 2018.

La 5e édition du FESTIVAL ROMANTIQUE DU LOIR s’ouvrira sur une soirée «Marcel Proust» qui invitera à un voyage littéraire et musical hors du temps, notamment au travers de la «Sonate de Vinteuil». Marie-Christine Barrault nous conduira dans un voyage littéraire en compagnie de Carine Zarifian au piano.

Place est également faite dans cette nouvelle édition aux musiciens de demain avec deux mini-concerts de «Jeunes talents pianistiques» et une jeune et talentueuse organiste, Fanny Cousseau. Puis, le voyage sera poursuivi avec Schubert et Mendelssohn dans des oeuvres pures images du Romantisme avec le Quatuor Dimitri. Les Solistes de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, quant à eux, feront rêver autour des grands Octuors pour cordes de Mendelssohn, Spohr et Chostakovitch.

C’est un peu en avance que sera fêté, à Pezou, les 250 ans de la naissance de L.v.Beethoven avec des oeuvres majeures de sa production.

Enfin, vous retrouvez dans l’église de Saint Firmin des Prés, Jérôme Verhaeghe, clarinettiste bien connu des festivaliers, accompagné de ses amis de l’Orchestre de l’Opéra National de Paris qui nous feront redécouvrir de célèbres Quintettes pour clarinette et cordes (W.A.Mozart, C.M.Weber).

Vendredi 20 septembre, 20h30, Cloyes-sur-le-loir (28), église Saint Georges : Lecture musicale…, Proust & La Musique…

avec Marie-Christine Barrault (récitante) /

Carine Zarifian (piano)

Wolfgang Amadeus Mozart (Thème et variations sur

«Ah vous dirais-je maman» KV 265) / Robert Schumann (Extrait du Carnaval de Vienne Op. 26 / Romance et Intermezzo) / Frédéric Chopin (Préludes) /

Ludwig van Beethoven (Sonate «Appassionata» Op. 57) /

Claude Debussy (Préludes)

Samedi 21 septembre, 11h30, Cloyes-sur-le-loir (28),

* Prieuré Notre Dame d’Yron : New Génération, Jeune Génération Pianistique. Entrée libre

* Eglise Saint Georges, 17h : Concert d’Orgue

avec Fanny Cousseau (orgue)

Libre participation.

Johann Sébastian Bach, Félix Mendelssohn,

Robert Schuman

Samedi 21 septembre, 20h30, Montigny-le-Gannelon (28), église Saint Sauveur & Saint Gilles :

Grands Quatuors

avec Céline Planes (violon),

Julie Oddou (violon),

Renaud Stahl (alto),

Frédéric Dupuis (violoncelle),

Jean-Paul Ouvrard (ténor)

Franz Schubert (Quatuor n° 13 «Rosamunde» en la min. D. 804, Op. 29 / «Erlkönig» Op. 1 D.328 arrgt pour voix et cordes / «An Sylvia» Op. 106 N°4 arrgt pour voix et cordes) / Félix Mendelssohn (Quatuor en fa mineur Op. 80)

Dimanche 22 septembre, 17h, Cloyes-sur-le-Loir (28), église Saint Georges :

Double Quatre

avec les solistes de l’Orchestre Philharmonique de Radio France : Ji Yoon Park,

Julien Szulman, Amandine Ley,

Florent Brannens (violons)

Marc Desmons, Jérémy Pasquier (altos)

Nadine Pierre, Marion Gailland (violoncelles)

Louis Spohr (Double Quatuor à cordes N°1 Op. 65) / Dimitri Chostakovitch (2 pièces pour octuor Op. 11) / Félix Mendelssohn (Octuor à cordes en mib maj. Op. 20)

Samedi 28 septembre,

20h30, Pezou (41), église Saint Pierre :

Un Instant avec… Ludwig van Beethoven 1770-2020, 250e anniversaire de sa naissance.

avec Jean-Paul Ouvrard (ténor), Carine Zarifian (piano), Nathanaëlle Marie (violon), Christophe Beau (violoncelle)

Sonate n°9 en la maj. «à Kreutzer» Op. 47 pour violon et piano / «An die ferne Geliebte» : cycle de lieder Op. 98 pour voix et piano / Trio n°7 « A l’Archiduc» en sib maj. Op. 97 pour violon, violoncelle et piano

Dimanche 29 septembre, 17h, Saint-Firmin des Prés (41), église Saint Firmin :

«Dédicaces»

avec Jérôme Verhaeghe (clarinette – (Clarinette solo de l‘Orchestre de l‘Opéra National de Paris)

Karin Ato-Huchin (violon – Violon solo de l‘Orchestre de l‘Opéra National de Paris)

Gun-Hee Joe (violon),

Grégoire Vecchioni (alto),

Jérôme Lefranc (violoncelle)

(Membres de l‘Orchestre de l‘Opéra National de Paris)

Wolfgang Amadeus Mozart (Quintette pour clarinette et cordes K. 581 en la maj.) / Carl Maria Von Weber (Quintette pour clarinette et cordes en sib maj. Op.34, J.182)

Tarifs (placement libre) :

Tarif unique : 15€ (hors frais de loc.)

Tarif réduit : 12€ (hors frais de loc.)

Moins 12 ans : gratuit

Renseignements et réservations :

«Les Amours de Poète»,

07 71 58 13 13

Programme susceptible de modifications.

Toute place réservée, payée et non utilisée

ne sera pas remboursée.

Le Petit Vendômois