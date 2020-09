6e festival romantique du Loir

Pour fêter le 250e anniversaire de la naissance de Ludwig van Beethoven, la 6e édition du festival romantique du Loir débutera vendredi 18 septembre au Prieuré Notre Dame d’Yron de Cloyes-les-Trois-Rivières (28) et se clôturera à Saint-Firmin des Prés, le 27 septembre.

Le festival s’ouvrira sur un trio pour piano et cordes du maître. Il sera interprété par le jeune trio Hélios composé de Camille Fonteneau violon, Raphaël Jouan violoncelle, et Alexis Gournet piano.

Comme l’an passé, place aux musiciens de demain avec 2 minis-concerts samedi 19 : des «Jeunes talents» au Prieuré de Notre Dame d’Yron et une jeune et talentueuse pianiste, Fanny Bracco. C’est dans l’église Saint-Georges de Cloyes-sur-le-Loir que l’Orchestre de Chambre de la Garde Républicaine dirigé par le Lieutenant-Colonel Sébastien Billard interprétera un programme plein de romantisme. Ce fut un tel coup de cœur en 2019 que nous retrouverons les Solistes de !’Orchestre Philharmonique de Radio France dans l’église de Saint-Hilaire sur Yerre dimanche 20 septembre ; ensuite, dans l’église de Pezou, ce sera une soirée aux accents de musiques populaires avec des œuvres pour trio à cordes et accordéon. Et enfin, pour clôturer cette 6e édition, le Quatuor Parisii interprétera le quintette de Robert Schumann avec la pianiste Carine Zarifian, bien connue des festivaliers.

Vendredi 18 septembre, 20h30, Cloyes-les-Trois-Rivieres (28), Prieuré Notre-Dame d’Yron (réservation conseillée) : TRIO HELIOS

avec Camille Fonteneau (violon), Raphaël Jouan (violoncelle), Alexis Gournel (piano).

Ludwig van Beethoven (1770-1827) – Trio N° 2 en sol maj. Op. 1

1 – Adagio / Allegro vivace 2 – Largo con espressione 3 – Scherzo : Allegro 4 – Finale : Presto

Sergueï Vassilievitch Rachmaninov (1873-1943) – Trio élégiaque N°1 en sol min.

Lento lugubre / Piu vivo / con anima / Appassionato / Tempo rubato / risoluto / Alla marcia funebre

Charles-Camille Saint-Saëns (1835-1921) – Trio N° 1 en fa maj. Op. 18

1 – Allegro vivace 2- Andante 3 – Scherzo : Presto 4 – Allegro

Samedi 19 septembre, 11h30, Cloyes-les-Trois-Rivieres (28), Prieuré Notre-Dame d’Yron (entrée libre) : NEW Génération de musiciens

16h30, Cloyes-les-Trois-Rivieres (28), Prieuré Notre-Dame d’Yron (libre participation) : concert jeune soliste

avec Fanny Bracco (piano)

Robert Schumann, Fantaisiestücke op 12

Isaac Albéniz, 1er cahier d’Iberia

Frédéric Chopin, Polonaise héroïque en là bémol majeur op 53

20h, Cloyes-les-Trois-Rivieres (28), église : Magali Leger (soprano) et l’orchestre à cordes de la Garde Républicaine

Direction : Lieutenant-Colonel Sébastien BILLARD

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791) : Adagio et fugue en ut mineur K.V.546

Georg Friedrich HAENDEL (1685-1759) : Alcina : « Tornami a vagheggiar »

Georg Friedrich HAENDEL (1685-1759) : Giulio Cesare : « Piangero la sorte mia »

Edvard GRIEG (1843-1907) : Deux mélodies élégiaques

Georg Friedrich HAENDEL (1685-1759) : Giulio Cesare : «Da tempeste»

Georg Friedrich HAENDEL (1685-1759) : Semele : « Endless pleasure »

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791) : Zaïde : « Tiger ! »

Carl REINECKE (1824-1910) : Sérénade pour cordes en sol min.

Dimanche 20 septembre, 17h, Saint-Hilaire-sur-Yerre (28), église : grand voyageur. Solistes de l’Orchestre Philharmonique de Radio-France

Ji-Yoon Park et Julien Szulman (violons)

Cyrille Mercier et Marc Desmons, (altos)

Nadine Pierre et Catherine de Vençay, (violoncelles)

Maurice Ravel (1875-1937) : Sonate pour violon et violoncelle en ut Majeur

Robert Schumann (1810-1856) : Quatuor N°1, en la min. Op. 41 n°1

Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893) : «Souvenir de Florence» Op. 70, pour deux violons, deux altos et deux violoncelles

Samedi 26 septembre, 20h30, Pezou (41), église Saint-Pierre :

Sonorités de l’est

Avec Anne Camillo (violon), Céline Tison (alto), Pablo Tognan (violoncelle), Pierre Cussac (accordéon)

Antonin DVORAK : Bagatelles (Op.47, B 79) – violon, alto, violoncelle et accordéon

Béla BARTOK (1881-1945) : Danses Roumaines – Violon, alto, violoncelle et accordéon

Musique Traditionelle : duite de thèmes traditionnels Bulgares – violon, violoncelle et accordéon

Johannes BRAHMS (1833-1897) : Danse Hongroises N°2 en ré min. – violon, violoncelle et accordéon

Joseph ACHRON (1886-1943) : Mélodie Hébraique – Alto et accordéon

Ernest BLOCH (1880-1959) : Prière – Violoncelle et accordéon

Pierre CUSSAC : Compositions personnelles et impros – Accordéon solo

Ernö DOHNANYI (1877-1960) : Sérénade pour trio à cordes en ut Maj. Op. 10

Dimanche 27 septembre,

17h, Saint Firmin-des-Prés (41), église : Quatuor Parisii

Avec Arnaud Vallin et Florent Brannens (violons), Dominique Lobet (alto), Jean-Philippe Martignoni, (violoncelle), Carine Zarifian (piano)

Ludwig van Beethoven (1770-1827) : Quatuor N°1 en fa Majeur Op. 18 n°1

Sonate pour piano N°8 en do min., Op. 13 dite «Pathétique»

Robert Schumann (1810-1856) : Quintette pour piano et cordes en mi bémol Majeur Op. 44

Tarifs concerts :

tarif unique 15€,

réduit 12€, moins 12 ans gratuit.

Attention, tarif unique de 18€ pour le concert du 19 septembre 20h à l’église de Cloyes-les-Trois-Rivières.

Les spectateurs devront venir avec leur masque, dont le port sera obligatoire. Les règles de distanciation en vigueur seront respectées, avec mise à disposition de gel hydroalcoolique.

Renseignements, réservations :

Les Amours du Poète», 07 71 58 13 13. www.festival-romantique-du-loir.com

Le Petit Vendômois