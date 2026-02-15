Lorsque Lolo Long, cheffe de la police tribale du Montana, demande au shérif Walt Longmire de l’aider à protéger sa nièce Jaya, menacée de mort, et dont la sœur Jeanie a disparu, il quitte son Wyoming pour enquêter au sein de la réserve indienne. Accompagné de ses acolytes habituels, à savoir son chien, sobrement baptisé Le Chien, et son ami cheyenne Henry Standing Bear, il va devoir faire face à des suprémacistes blancs, à des événements mystiques et à une équipe de basketteuses en pleine crise d’adolescence. Au-delà de l’intrigue bien ficelée, des attachants protagonistes et de l’humour piquant, l’auteur dénonce les violences faites aux peuples autochtones, et plus précisément aux femmes amérindiennes, victimes invisibles qui meurent ou disparaissent dans des pourcentages bien plus élevés que la moyenne nationale. Une nouvelle aventure du célèbre shérif Walt Longmire, mêlant enquête palpitante, mystérieuses disparitions et critique sociale.

Morning star, de Craig Johnson, publié en novembre 2025 aux éditions Gallmeister, 24,90€.