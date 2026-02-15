Sorties et loisirsLivres à lire

«Morning star»

La chronique de Camille

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 11 heures
21 Temps de lecture 1 minute
morning star 1 1

Lorsque Lolo Long, cheffe de la police tribale du Montana, demande au shérif Walt Longmire de l’aider à protéger sa nièce Jaya, menacée de mort, et dont la sœur Jeanie a disparu, il quitte son Wyoming pour enquêter au sein de la réserve indienne. Accompagné de ses acolytes habituels, à savoir son chien, sobrement baptisé Le Chien, et son ami cheyenne Henry Standing Bear, il va devoir faire face à des suprémacistes blancs, à des événements mystiques et à une équipe de basketteuses en pleine crise d’adolescence. Au-delà de l’intrigue bien ficelée, des attachants protagonistes et de l’humour piquant, l’auteur dénonce les violences faites aux peuples autochtones, et plus précisément aux femmes amérindiennes, victimes invisibles qui meurent ou disparaissent dans des pourcentages bien plus élevés que la moyenne nationale. Une nouvelle aventure du célèbre shérif Walt Longmire, mêlant enquête palpitante, mystérieuses disparitions et critique sociale.

Morning star, de Craig Johnson, publié en novembre 2025 aux éditions Gallmeister, 24,90€.

morning star 2 1

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 11 heures
21 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

the dansant 1 1

A Naveil, on se bouscule au thé dansant

il y a 9 heures
mediatech 2026 affiche 2 1

Média’tech

il y a 1 semaine
a vue 1 1

La saison culturelle de l’Hectare-Territoires vendômois

il y a 1 semaine
formation trogne 1 1

A la Maison Botanique

il y a 1 semaine
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page