«Ann d’Angleterre»

En avril 2021, l’autrice Julia Deck retrouve sa mère, Ann, gisant par terre dans sa cuisine, inanimée. Victime d’un accident cérébral, elle a peu de chances de survie. Or, contrairement aux pronostics des médecins, elle ne meurt pas. De service en service, Julia Deck et sa mère – et le lecteur avec elles – sont confrontées à l’état déplorable de l’hôpital public, subissant les conditions d’accueil déshumanisantes et ubuesques des personnes âgées, réduites à des chiffres, à des lits, à des statistiques.

En parallèle à ce récit, Julia Deck retrace l’histoire de sa mère, née en Angleterre en 1937. Elle déroule le fil de cette vie passionnante et romanesque, dressant le portrait d’une femme brillante et émancipée. Elle cherche aussi à résoudre un mystère, une question qui lui trotte dans la tête depuis de nombreuses années.

Récits à la première et à la troisième personne se rejoignent peu à peu jusqu’au temps présent, mêlant bio et autobiographie en une quête familiale touchante, à la fois personnelle et universelle.

La fluidité de l’écriture révèle un grand talent d’écrivain, celui qui donne l’impression au lecteur de ne pas «sentir» le travail d’écriture, mais d’entendre une voix singulière et évocatrice. Un magnifique récit !