Au Quai des Arts à Vibraye (72)

Vendredi 13 octobre 20h : spectacle seule en scène Nina , des tomates et des bombes

Un seul en scène explosif, humoristique, poétique et musical. Nina est une sacrée sportive spirituelle ! Elle revient avec sa conférence déjantée à l’humour grinçant et nous embarque comme jamais dans sa révolution autour du monde… Nina c’est un clown amer au sourire narquois, pleine d’ironie et de cruauté naïve, qui s’amuse du non-sens, se rit du grotesque et dénonce les absurdités de notre siècle.

Succès Avignon 2018, 2019 et 2022

Direction artistique : Pascal Légitimus

Interprétation : Marie-Claire Neveu

Auteurs : Pascal Légitimus et Marie-Claire Neveu

Résa à l’Office de Tourisme VBA

Tél. 02.43.60.76.89.

reservationqda@tourismevba.fr

Mercredi et vendredi de 10h-12h30 et 14h30-17h30

Samedi de 14h30 à 17h

Adulte : 12 € /- de 18 ans : 8 €

Tout public – Durée 1h15

Dimanches 15, 22 et 29 oct. à 17h30 exposition de photos d’Ukraine par J.M. Veyron

Photos prises sur le terrain au cours de plusieurs voyages en 2022-2023 dans l’Ukraine en guerre, dans le but de convoyer du matériel dont le pays a un besoin important, particulièrement pour les zones de combat.

Entrée gratuite

Organisée par l’APPRC.

Lundi 16 octobre à 19h45 : concert caritatif pour l’Ukraine «Chanson à la maison»

Les principaux artistes (Douchka, Magalie Vae, Géraldine Delacoux) des 3 derniers spectacles de Chansons à la Maison reviennent chanter au Quai des Arts pour aider l’Ukraine en présence des responsables des 2 associations qui soutiennent et organisent le voyage d’aide que va financer la représentation.

Direction musicale : Luc Brian

Direction artistique : Richard Cross

Lundi 23 octobre, cinéma à 15h : «Miraculous» à 20h : «Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée»

Pas de réservation

Tarif unique : 5 €

Mercredi 25 octobre à 15h : spectacle jeune public «Le chat botté»

Un vieux meunier laisse pour seul héritage à son dernier fils, un chat. Ce chat n’est autre qu’une Super-héroïne, une chatte bottée et masquée qui reçoit la mission d’aider son nouveau maître à sortir de sa condition et à devenir puissant. Mais surtout à trouver le bonheur…

D’après Charles Perrault

Texte de Rébecca Stella et Danielle Barthélémy

Mise en scène : Rébecca Stella

Avec : Charlotte Popon, Sarah Fuentes, Diego Vanhoutte

Résa à l'Office de Tourisme VBA

Tél. 02.43.60.76.89.

reservationqda@tourismevba.fr

Mercredi et vendredi de 10h-12h30 et 14h30-17h30

Samedi de 14h30 à 17h

Adulte : 6 € /- de 18 ans : 4 €

Tout public – Durée 1h15

Samedi 28 octobre à 20h30 : Théâtre «Hortense a dit je m’en fous !»

Le Théâtre des Fracassés présente une comédie en un acte de Georges Feydeau

Précédée, en lever de rideau, d’un ou deux monologues de Georges Feydeau (durée 10/20 mn)

Résa à l'Office de Tourisme VBA

Tél. 02.43.60.76.89.

reservationqda@tourismevba.fr

Mercredi et vendredi de 10h-12h30 et 14h30-17h30

Samedi de 14h30 à 17h

Adulte : 6 € /- de 18 ans : 4 €

Tout public – Durée 1h15

Lundi 30 octobre à 15h : spectacle jeune public «Les musiciens de la Brême»

Une adaptation loufoque, parsemée de chansons et de dessins animés, du conte des frères Grimm.

D’après le conte des frères Grimm

Adaptation : Franck Partaud

Avec Cédric Villenave, Franck Partaud, Patrick Courtois, Alex Waltz, Pascal Lifschutz