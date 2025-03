Avant-première au cinéma pour la recherche sur le cerveau

Pour la nouvelle édition d’«Espoir en Tête» en faveur de la recherche sur le cerveau, Le Rotary -Club de Vendôme propose, en avant –première, le film d’Elsa Bennett et Hippolyte Dard «Des jours meilleurs», une comédie pleine d’espoir avec de grands acteurs, un film pour tout public.

À la suite d’un accident de voiture, Suzanne perd la garde de ses trois enfants. Elle n’a plus le choix et doit se soigner dans un centre pour alcooliques. Dès son arrivée, elle y rencontre Alice et Diane, deux femmes au fort caractère qui partagent également leurs propres combats personnels. Denis, éducateur sportif bienveillant, va tenter de les réunir autour du même objectif : participer au rallye des Dunes dans le désert marocain. Il devra s’armer de beaucoup de patience et de pédagogie pour préparer cet improbable équipage à atteindre son objectif…

Dans leur film qui sortira le 23 avril, les cinéastes ont réuni un casting de choix avec Valérie Bonneton, Michèle Laroque, Sabrina Ouazani, Clovis Cornillac etc…

Aide aux équipements de recherche

Avec cette 19e édition d’«Espoir en Tête», le Rotary club de Vendôme intervient, avec les 1200 Rotary-clubs français, pour aider la recherche sur les maladies du cerveau comme la maladie d’Alzheimer, de Parkinson, épilepsie, autisme, et les maladies mentales, nouvel axe d’action du Rotary international. A ce titre le Rotary club de Vendôme a sollicité la présidente de l’ADAPEI pour présenter, avant la projection, cette Association Départementale d’Amis et de Parents de personnes handicapées mentales. Depuis 2005, la générosité des milliers de spectateurs-donateurs en France a permis d’attribuer plus de 17 millions d’euros sous forme d’équipements en matériel à 78 équipes de laboratoires français de recherche dont l’unité Inserm 930 du CHU de Tours.