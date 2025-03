Au Quai des Arts à Vibraye (72)

Vendredi 14 mars à 20h30, théâtre «Voyage avec un âne»

Une comédie pittoresque pleine d’humour et de finesse adaptée du célèbre roman «Voyage avec un âne dans les Cévennes.»

1878. Robert Louis Stevenson, jeune écrivain bohème, vient de rompre avec la femme de sa vie. À la recherche d’un nouveau départ, il se lance alors dans une folle aventure : traverser les Cévennes à pied…

Célébration du retour à soi-même, saveur du temps présent et exaltation des sens se mêlent dans cette adaptation théâtrale pleine de joie, d’inventivité et d’énergie communicative.

Adaptation : Maxime Bentegeat et Clémence Penicaut / Mise en scène :Fanette Jounieaux / Avec Clémence Penicault, Maxime Bentegeat, Clément Pellerin, Laurent Clément

Résa à l’Office de Tourisme VBA

Tarif : 12 €, enfant -18 ans :

Dimanches 16 et 23 mars 14h30-17h30. Exposition de peintures par Sylvie Grich

«La vie est une belle aventure qu’il nous faut écrire et ré-écrire, modeler, façonner, toujours et encore, sans cesse au gré du vent qui nous porte….»

Entrée gratuite

Samedi 29 mars à 20h30 Théâtre «Du pognon au réveillon»

Par les Comédiens de la Fête

Romain et Ellen invitent Fred et Pakita pour le nouvel an. Romain offre, comme chaque année, des tickets à gratter. Mais la soirée sera difficile, lorsque l’un d’eux va se retrouver millionnaire !

Mise en scène Elysabeth Forgo. Avec Josy Carreau, Elysabeth Forgo, Stéphane Rozenfeld et Arnaud Jacquet

Résa à l’Office de Tourisme VBA

Tarif : 12 €, enfant -18 ans : 8€

Samedi 5 avril à 20h30, concert «Gaston F – Les copains d’abord»

Org. par Amitié Développement Korhogo

Reprise du répertoire des idoles des années 60, 70 et 80 et plus : Alain Bashung, Johnny Hallyday, Jacques Dutronc, Nino Ferrer, Joe Dassin, Françoise Hardy…

Avec les groupes Gaston F et les Copains d’abord

Résa à l’Office de Tourisme VBA

Tarif adulte : 10€ et -16 ans : 5€