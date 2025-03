Solidarité depuis 30 ans

Installée dorénavant rue Rabelais et rue de la Croix blanche, l’association du Secours Populaire qui fête ses 30 ans d’implantation à Vendôme, inaugure ses nouveaux locaux en mars et organise par la même occasion sa Braderie du Printemps.

Des nouveaux locaux pour l’accueil des bénéficiaires de l’aide alimentaire et la vente d’objets de seconde main, le président Alain Crochard du Secours Populaire de Vendôme se réjouit de cet espace. «Nous avions plus grand auparavant mais même si nous avons perdu de l’espace, nous avons pu rationaliser l’emplacement. Nous avions auparavant beaucoup de meubles qui finalement ne se vendaient pas. Quand nous avons déménagé, nous nous sommes aperçus que certaines salles à manger complètes étaient encore dans notre entrepôt depuis 10 ans. Aujourd’hui quand nous accueillons un meuble, il prend la place d’un autre pour assurer une sélection plus rapide, il nous faut de la nouveauté pour nos acheteurs».

L’aménagement de ce nouveau local qui était une ancienne usine a pu se faire grâce à l’intervention des services de la ville de Vendôme pour la réalisation de travaux par l’intermédiaire du CIAS de Vendôme avec qui l’association a signé une convention. Sur un même lieu que la Banque alimentaire et l’Epicerie sociale, le Secours Populaire intervient beaucoup dans l’aide alimentaire également, notamment dans la donation de colis de secours à des réfugiés envoyés par le CADA Vendômois.

Cette inauguration le vendredi 14 mars est l’occasion également de remercier et d’inviter les nombreux partenaires de l’association solidaire comme Le Centre Leclerc, Monoprix ou Promocash qui ouvrent leurs portes pour le ramassage par des membres du Secours Populaire des denrées périssables chaque matin. L’occasion également d’associer la Croix Rouge, l’association Saint-Vincent de Paul ou les Restos du Coeur, les autres associations solidaires de Vendôme à cette inauguration. «Comme je le dis souvent, il n’y a pas de concurrence sur le terrain de la pauvreté, nous sommes tous complémentaires» conclut Alain Crochard, bénévole à plein temps sur le terrain de la solidarité, 6 jours sur 7.