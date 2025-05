Billetterie ouverte pour la nouvelle saison d’«O Fil du Loir»

Depuis maintenant trois ans, l’association O Fil du Loir surprend par une programmation exceptionnelle. En effet, les membres de l’association se déplacent directement au Festival d’Avignon pour puiser la richesse de leur organisation, repérer les pièces de théâtre uniques et surprenantes que l’on retrouve programmées en Vendômois dans cet écrin privilégié, le manoir de la Possonière à Couture-sur-Loir pendant trois jours en juin.

Retenez votre week-end du 13-14 et 15 juin, le théâtre sera à la fête. « Nous avons une gestion très prudente pour que le festival dure le plus longtemps possible dans le temps, hormis avec les pièces de théâtre professionnelles qui attirent ce public nombreux. Nous existons grâce à 1/3 de subventions, 1/3 des résultats de la billetterie et 1/3 du mécénat privé. Ce dernier nous est apporté par la connaissance d’Anne Chavigny dans le milieu économique du Vendômois » détaille Mo Proville, présidente d’O Fil du Loir et cheville ouvrière du festival par ses connaissances dans le milieu artistique après une carrière de costumière au cinéma.

La marraine de cette nouvelle édition est Mathilda May après Alexandra Lamy pour l’édition 2024. «Nous avons été frustrés l’année dernière de ne pas pouvoir accueillir plus de spectateurs, nous avons joué à guichet fermé. Cette année, le barnum qui est monté en face du manoir sera plus grand et plus haut pour que la régie des lumières puissent vraiment jouer son rôle » poursuit la présidente.

Pour cette nouvelle édition, Armelle Deutsch, comédienne et membre important pour la sélection des pièces du festival, a écrit et réalisé un court métrage de 12 minutes qui a mobilisé 25 personnes afin de présenter à la fois l’association et l’évènement. Le film sera projeté lors de la soirée d’ouverture et servira à la présentation du festival sur les réseaux sociaux. Armelle Deutsch animera également pendant les trois jours du festival des petites capsules théâtrales sous forme de comédie itinérante avec sa joyeuse bande d’invités surpriseet pour la soirée d’ouverture un groupe de jazz jouera standards et improvisations.

PROGRAMMATION

Vendredi 13 juin :

Ouverture des portes à 18h30

20h30 «Le secret de Sherlock Holmes» – Comédie policière et d’aventure

Samedi 14 juin :

Ouverture des portes à 18h30

20h «Un Poyo Rojo» – Théâtre/danse/acrobatie

22h «Rouille et Paillettes»– Drame hilarant

Dimanche 15 juin :

Ouverture des portes à 12h

13h30 «Drôle d’Histoire» de Juliette Galoisy – Comédie

15h «Marche, Joue, Deviens» d’Arnaud Maillard – Comédie