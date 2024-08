Ciné plein air

L’Echalier et l’association pour personnes en situation de handicap du Perche donnent rendez-vous vendredi 30 août à Cormenon pour une séance de cinéma en plein-air gratuite. Profitez d’une belle soirée conviviale et familiale, autour d’un film sur écran géant gonflable. À vos transats !

Nos jours heureux

Une comédie de Eric Toledano et Olivier Nakache

Avec Jean-Paul Rouve, Marilou Berry, Omar Sy…

Vincent Rousseau dirige pour la première fois une colonie de vacances et se retrouve plongé pendant trois semaines dans l’univers des colos avec petites histoires et gros soucis à la clef! Vincent se retrouve alors confronté à la vie mouvementée du camp, de ses animateurs plus ou moins professionnels et des ados pas toujours évidents à gérer…

Dès 19h30, buvette et restauration sur place.

Rougail saucisses (sur réservation au 06.56.68.99.50 ou aela.sergent@assoaphp.fr), glaces et pop-corn. Projection à la tombée de la nuit, vers 21h30 – Les Grands Jardins à Cormenon. Apportez transat et couverture. En partenariat avec Ciclic dans le cadre de Passeurs d’images.