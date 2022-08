Concert de musique Baroque

Le 3 septembre, la vieille église d’Artins va, une fois encore, résonner des musiques du Monde.

Trois artistes exceptionnels et spécialistes de la musique baroque nous font l’honneur de se produire à Artins. Ils nous invitent à voyager de la Méditerranée à l’Amérique latine. Entre 16e et 17e siècles, les dignitaires espagnols emportaient dans le Nouveau Monde les musiques qu’on jouait en Europe. La fusion, née du mélange avec les musiques traditionnelles d’Amérique latine, a donné un répertoire fabuleux et original.

Le temps d’une soirée, ces interprètes qui se produisent un peu partout en Europe (France, Italie, Espagne, Allemagne, Hollande) seront là pour nous !

A «Due Liuti» : Thierry Meunier, théorbe, dessus de luth et charango, Jean Marie Poirier, guitare baroque, guitarilla et banduria baroque, et François Baud, ténor et guitare baroque.