Festival kaléïdoscopique à Lancé

C’est quoi ?

Si les rues d’un village sont des lieux de passage, elles sont aussi des lieux de rencontres… le festival Kaléïdoscopique propose une programmation artistique composée d’ateliers, conférences, concerts, radio, gazette… Ça se passe à Lancé (41) le temps d’un week-end, les 2, 3 et 4 septembre.

En journée, les ateliers, les conférences et le marché d’artisans animeront les lieux, le tout capté par des supports médiatiques (radio, gazette et tournage vidéo), qui iront à la rencontre des festivaliers. Ces animations seront proposées gracieusement (hormis les produits vendus au marché des artisans).

En fin de journée du vendredi et du samedi, les concerts vous permettront de vous retrouver sur un espace verdoyant. Vous pourrez vous sustenter et vous désaltérer en écoutant des univers musicaux où se côtoieront le reggae, le rock, le rap avec des couleurs jazz, world et afrobeat

C’est qui ?

Nous nous investissons professionnellement et bénévolement dans le monde de la culture et nous souhaitons réunir une diversité d’univers artistiques, artisanaux, intellectuels, dans un village du Loir-et-Cher.

Le café associatif, la bibliothèque et l’harmonie de Lancé seront présents lors du festival. Aussi, des habitants du village mettent à disposition des lieux pour les concerts ou d’autres activités. C’est un festival à forte dimension participative : ce sont aussi les acteurs locaux, les habitants et les festivaliers qui lui donnent une forme et une coloration qui lui sont propres.

Ça se passe comment ?

Possibilité de dormir sur place (camping ou chambres d’hôtes, aire réservée aux camping- cars et aux camions). Restauration et buvette sur place.