Couëtron sur les traces de Tintin

L’Echalier, l’association du Clocher Penché et la commune de Couëtron au Perche présentent «Ciné Couëtron» autour d’un repas partagé et d’une projection en plein air : «Les aventures de Tintin- le secret de la Licorne», de Steven Spielberg, le samedi 25 août à 19h, à Oigny, place du Lavoir.

Parce qu’il achète la maquette d’un bateau appelé la Licorne, Tintin, un jeune reporter, se retrouve entraîné dans une fantastique aventure à la recherche d’un fabuleux secret. Avec l’aide de Milou, son fidèle petit chien blanc, du capitaine Haddock, un vieux loup de mer au mauvais caractère, et de deux policiers maladroits, Dupond et Dupont, Tintin va parcourir la moitié de la planète, et essayer de se montrer plus malin et plus rapide que ses ennemis, dont le célèbre Rackham le Rouge, tous lancés dans cette course au trésor à la recherche d’une épave engloutie qui semble receler la clé d’une immense fortune… et une redoutable malédiction. De la haute mer aux sables des déserts d’Afrique, Tintin et ses amis vont affronter mille obstacles, risquer leur vie, et prouver que quand on est prêt à prendre tous les risques, rien ne peut vous arrêter…

Venez nombreux profiter d’une belle soirée estivale, conviviale et familiale autour d’un repas partagé et d’un film populaire et spectaculaire sur grand écran.

Entrée libre.

Apportez transats, couvertures et pique nique.

Sur place : pizzas, boissons, glaces et pop-corn.

Renseignements L’Echalier au 02 54 89 81 52

Le Petit Vendômois