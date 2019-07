Du 27 juillet au 4 août, l’Académie des Heures Romantiques propose un programme exceptionnel…

«Chers Amis,

Nous revenons pour cette édition à notre format classique de quatre concerts : trois concerts prestige et le concert gratuit des Masterclass.

À côté de la mezzo-soprano Anna Destrael, nous retrouverons les barytons Jean-François Rouchon et Andreas Beinhauer. Leur grand talent est chaque fois un gage de succès à nos concerts. Cette année verra aussi le retour du violoniste virtuose Roman Patocka qui, tout jeune, avait enflammé certains de nos concerts il y a près de 10 ans.

Dans le cadre de notre Académie les cours d’interprétation seront dispensés, comme les années précédentes, aux duos de jeunes chanteurs et pianistes par la mezzo-soprano Mitsuko Shirai, une des grandes interprètes du lied allemand, professeur ã Karlsruhe, et le pianiste Markus Hadulla, professeur à Vienne. Les talentueux Marie-Claude Solanet pour la technique vocale et Dorian Astor pour la compréhension des textes complètent l’équipe. Le grand art de ces pédagogues, allié ã l’expérience de leur carrière internationale, nous attirent aussi bien d’Europe que du reste du monde de jeunes artistes prometteurs.

Les cours ouverts au public à la fois pour votre plaisir et pour la formation des jeunes interprètes auront lieu dans les différentes salles du centre socioculturel «la Tannerie» à Château-Renault. Ils seront clôturés par le concert des jeunes talents le dimanche 4 août. C’est chaque fois un émerveillement et notre récompense d’écouter ces jeunes chanteurs, transformés par leur stage, donner un concert de si grande qualité.

Citons Udo Reinemann, notre fondateur, notre guide et notre inspiration : Les Heures Romantiques comptent sur vous, soyez-en les ambassadeurs auprès de ceux qui ne les connaissent pas encore. Car rien ne donne plus d’énergie et de courage que la volonté de partager avec le plus grand nombre des instants précieux de musique et de grâce.»

Thierry Voulet, Président

Tarifs : 20 € et 15 €* (tarif réduit : comité d’entreprise, scolaires, étudiants et demandeurs d’emploi)

Pour le concert ” LE MONDE DE SCHUMANN” une possibilité de pique nique à l’entracte à 12 € “hors boissons”

Billetterie en ligne : www.academiedesheuresromantiques.fr / par courrier avec le règlement à l’ordre des Amis des Heures Romantiques :

27 rue Louise Michel, 37110 Château-Renault, 07 68 27 57 60 / info@academiedesheuresromantiques.fr

Julie Poirier