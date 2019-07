Bilan excellent pour USV Judo

«Le travail du nouveau bureau porte ses fruits aussi bien sur le plan sportif que sur l’investissement des bénévoles. Ces bons résultats sont la récompense des efforts de tout le groupe d’enseignants qui ont œuvré tout au long de la saison. Nous sommes les Lauréats 2019 du coup de cœur de la Fondation SNCF.» assure Muguette Saillard, présidente du Judo Club Vendômois-USV.

Et de poursuivre «Signalons une amélioration des résultats par rapport à la saison dernière, en particulier pour Johanna Ménard, qualifiée pour les championnats d’Europe Universitaires qui se dérouleront à Zagreb en août et pour les championnats de France 1ère division qui se dérouleront à la rentrée prochaine.

Belle performance pour Aurélien Morin, 3e des Championnats de France Cadets Espoirs et Nicolas Bourgeois, 9e de ce même championnat. Annabelle Nicolas a participé aux championnats de France 3e Division.

L’équipe Senior Féminine composée d’Annabelle Nicolas, Johanna Ménard, Angélique Jouanneau, Sesil Can, Juliana Feirrera, Angélique Thomas-Beucher, Marie-Hélène Sanier et Audrey Lafere a disputé les Championnats de France 2e division.

Notons également les résultats très encourageants des cadets, Gabriel Boisvert, Alban Bouvet, Elliot Lhommel, Sevak Hakhnazarian, Chala Le Cocguen. Najwa Khaled et des juniors Adrien Griffith et Arnaud Marville. Les benjamins et Minimes féminins et masculins obtiennent de très bons résultats.

Le Club compte six nouvelles ceintures noires : Sesil Can – Marie-Hélène Sanier, Florian Bruère, Nicolas Bourgeois, François Marville et Fabien Nivault.

Un grand merci à nos partenaires qui nous soutiennent. Réservez leurs vos achats»

Muguette Saillard,

présidente du Judo Club Vendômois-USV

A noter…

Le club sera ouvert en juillet les mardis et vendredis de 19h à 21h pour des entraînements libres dirigés par une ceinture noire ayant les diplômes requis.

Du 26 au 30 août, Eric Jouanneau assurera des cours tous les après-midis de 14h à 18h pour les jeunes et de 19h à 21h le mardi et le vendredi à partir de cadets jusqu’à seniors.

Le club sera présent à la fête du sport le samedi 7 septembre et assurera des démonstrations au Parc Ronsard de 11h à 12h et de 15h à 16h. Une permanence sera assurée toute la journée pour la reprise des licences.

Reprise le mardi 3 septembre des cours de judo pour benjamins/minimes de 18h15 à 19h45 et de 19h45 à 21h30 pour les cadets, juniors, seniors.

Les cours judo enfants du mercredi reprendront le 11 septembre de 10h à 17h (horaires en fonction des âges)

Les cours enfants à Naveil (nés en 2010/2013), reprendront le mercredi 11 septembre de 17h30 à 19h.

Les cours de Taïso reprendront à partir du lundi 9 septembre aux horaires habituels. Les cours jujitsu le mercredi de 19h à 21h et le vendredi de 19h à 20h30.

Le club proposera à la rentrée deux cours éveil judo pour les enfants de 5 ans (nés en 2014), le mardi et le vendredi de 17h15 à 18h15.

Le Petit Vendômois