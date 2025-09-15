FestivalsSorties et loisirsMusique et concerts

Festival romantique du Loir

trio ingres 1

Du 19 au 28 septembre, le Festival Romantique du Loir poursuit son chemin, fidèle à son esprit : offrir à tous, en terre rurale, l’éclat d’une musique exigeante, habitée, incarnée par des artistes de haut vol.

Cette 11e édition célèbre l’élan, l’alliage des voix et des matières, le souffle vibrant des grandes œuvres et la proximité des interprètes. Le piano, cette année, sera le fil d’or : en quatre mains chez Schubert, Brahms, Ravel ou Stravinsky, en dialogue sensible avec les poèmes de Rainer Maria Rilke et les tableaux de Cézanne, dans l’interprétation subtile de Carine Zarifian et Marie-Christine Barrault.

Le public retrouvera également le timbre profond des violoncelles avec l’ensemble Cinq de Piques, la vitalité du quatuor Morphing aux saxophones éclatants, et la complicité chambriste du trio Ingres dans des œuvres de Haydn, Beethoven et Schubert.

Parmi les moments phares, le concert « Entre amis » réunira les musiciens : Nathan Mierdl soliste de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, Sébastien Surel, Violaine Despeyroux, Gauthier Herrmann et Romain Descharmes. Mahler – Elgar – Beach, trois regards sur le piano et les cordes, mais une même intensité expressive.

Contes musicaux, jeunes talents, patrimoine local et répertoire universel : chaque rendez-vous est pensé comme un partage.

marie christine barrault 1 Vendredi 19 septembre à 20h
Prieuré Notre-Dame d’Yron
Cloyes-sur-le-Loir (28)
Trio Ingres
Sophie Pradel, violon / Sophie Groseil, alto / Vincent Catulescu, violoncelle
Schubert – Haydn – Beethoven

Samedi 20 septembre à 14h
Prieuré Notre-Dame d’Yron
Cloyes-sur-le-Loir (28)
3 jeunes pianistes
Nuri Binnun / Mera Barsan / Hector Guevel
Brahms – Debussy – Ravel

Samedi 20 septembre à 20h
Eglise Saint-Georges
Cloyes-sur-le-Loir (28)
«Tableaux de Cézanne»
Par Rainer Maria Rilke
Marie Christine Barrault, comédienne
Carine Zarifian, Christophe Bukudjian pianos
Ravel – Debussy – Fauré – Stravinsky – Rachmaninov

cezanne 1 Dimanche 21 septembre à 16h
Eglise Saint-Georges
Cloyes-sur-le-Loir (28)
Ensemble 8 de pique
Nadine Pierre (violoncelle solo de l’Orchestre Philharmonique de Radio France) / Benjamin Havas / Diana Ligeti Véronique Marin / Michaêl Tafforeau / Daphné Matheron / Julien Goepelt / Valentin Proix (Violoncelles)Magalie Léger (Soprane)

Vendredi 26 septembre à 20h
Eglise Saint-Jean-Baptiste
Saint-Jean-Froidmentel
Entre amis
Nathan Mierdl (Violon solo de l’Orchestre Philharmonique de Radio France) / Sébastien Surel, violons / Violaine Despeyroux, alto / Gauthier Herrmann, violoncelle / Romain Descharmes, piano
Mahler – Elgar – Beach

Samedi 27 septembre à 16h
salle Paul Martinet
Pezou
Conte Musical (Grimm)
Chloé Ducray harpe / Bénédicte Lesenne-Asam Comédienne
Participation libre

Samedi 27 septembre à 20h
salle Paul Martinet
Pezou
Ensemble Morphing
Saxophone soprano : Christophe Grèzes / Saxophone alto : Eddy Lopez / Saxophone ténor : Anthony Malkoun-Henrion / Saxophone baryton : Matthieu Delage

Dimanche 28 septembre à 16h
Eglise Saint-Firmin-des-Prés
Saint-Firmin-des-Prés
Trio Arcadis
Amandine Ley, violon
Nicolas Saint-Yves, violoncelle
Geoffroy Couteau, piano
Haydn – Schubert – Brahms

