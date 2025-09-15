Du 19 au 28 septembre, le Festival Romantique du Loir poursuit son chemin, fidèle à son esprit : offrir à tous, en terre rurale, l’éclat d’une musique exigeante, habitée, incarnée par des artistes de haut vol.

Cette 11e édition célèbre l’élan, l’alliage des voix et des matières, le souffle vibrant des grandes œuvres et la proximité des interprètes. Le piano, cette année, sera le fil d’or : en quatre mains chez Schubert, Brahms, Ravel ou Stravinsky, en dialogue sensible avec les poèmes de Rainer Maria Rilke et les tableaux de Cézanne, dans l’interprétation subtile de Carine Zarifian et Marie-Christine Barrault.

Le public retrouvera également le timbre profond des violoncelles avec l’ensemble Cinq de Piques, la vitalité du quatuor Morphing aux saxophones éclatants, et la complicité chambriste du trio Ingres dans des œuvres de Haydn, Beethoven et Schubert.

Parmi les moments phares, le concert « Entre amis » réunira les musiciens : Nathan Mierdl soliste de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, Sébastien Surel, Violaine Despeyroux, Gauthier Herrmann et Romain Descharmes. Mahler – Elgar – Beach, trois regards sur le piano et les cordes, mais une même intensité expressive.

Contes musicaux, jeunes talents, patrimoine local et répertoire universel : chaque rendez-vous est pensé comme un partage.

Vendredi 19 septembre à 20h

Prieuré Notre-Dame d’Yron

Cloyes-sur-le-Loir (28)

Trio Ingres

Sophie Pradel, violon / Sophie Groseil, alto / Vincent Catulescu, violoncelle

Schubert – Haydn – Beethoven

Samedi 20 septembre à 14h

Prieuré Notre-Dame d’Yron

Cloyes-sur-le-Loir (28)

3 jeunes pianistes

Nuri Binnun / Mera Barsan / Hector Guevel

Brahms – Debussy – Ravel

Samedi 20 septembre à 20h

Eglise Saint-Georges

Cloyes-sur-le-Loir (28)

«Tableaux de Cézanne»

Par Rainer Maria Rilke

Marie Christine Barrault, comédienne

Carine Zarifian, Christophe Bukudjian pianos

Ravel – Debussy – Fauré – Stravinsky – Rachmaninov

Dimanche 21 septembre à 16h

Eglise Saint-Georges

Cloyes-sur-le-Loir (28)

Ensemble 8 de pique

Nadine Pierre (violoncelle solo de l’Orchestre Philharmonique de Radio France) / Benjamin Havas / Diana Ligeti Véronique Marin / Michaêl Tafforeau / Daphné Matheron / Julien Goepelt / Valentin Proix (Violoncelles)Magalie Léger (Soprane)

Vendredi 26 septembre à 20h

Eglise Saint-Jean-Baptiste

Saint-Jean-Froidmentel

Entre amis

Nathan Mierdl (Violon solo de l’Orchestre Philharmonique de Radio France) / Sébastien Surel, violons / Violaine Despeyroux, alto / Gauthier Herrmann, violoncelle / Romain Descharmes, piano

Mahler – Elgar – Beach

Samedi 27 septembre à 16h

salle Paul Martinet

Pezou

Conte Musical (Grimm)

Chloé Ducray harpe / Bénédicte Lesenne-Asam Comédienne

Participation libre

Samedi 27 septembre à 20h

salle Paul Martinet

Pezou

Ensemble Morphing

Saxophone soprano : Christophe Grèzes / Saxophone alto : Eddy Lopez / Saxophone ténor : Anthony Malkoun-Henrion / Saxophone baryton : Matthieu Delage

Dimanche 28 septembre à 16h

Eglise Saint-Firmin-des-Prés

Saint-Firmin-des-Prés

Trio Arcadis

Amandine Ley, violon

Nicolas Saint-Yves, violoncelle

Geoffroy Couteau, piano

Haydn – Schubert – Brahms