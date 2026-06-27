Festival Rocka’vib

ESSKALIBUR : Le groupe Rock celtique «Très Festif»

Esskalibur, c’est une aventure humaine et musicale qui débute en 2001, entre amis avec une parenthèse de plus de 10 ans suite à la disparition tragique d’un des membres

En 2019, Esskalibur renaît avec l’arrivée de Ludovic Fabre (violon) et Frédéric Fantaisie (bombarde), anciens membres du mythique groupe Krêpo. Autour de cette base solide, une nouvelle formation prend vie : Florian Lebel (chant, guitare), Adrien Penhouet (guitare), Serge Angin (batterie) et Didier Loret (basse) complètent le line-up. Le groupe repart en tournée, renouant avec la scène et le public.

Prévu pour mai 2024, le mini EP L’Apple de Kyiv marque le début d’un nouveau chapitre pour Esskalibur. Ce projet illustre leur engagement artistique et leur passion pour une musique vivante, métissée et festive, à mi-chemin entre l’énergie du rock et les traditions celtiques.

Esskalibur poursuit aujourd’hui sa route avec la même ferveur : celle de faire vibrer les planches et les cœurs, dans une ambiance résolument chaleureuse et fédératrice.

21 GRAMMES

Né en 2012 à Saint-Etienne, 21 Grammes évolue sous sa forme actuelle depuis 2024, enchaînant les scènes, parcourant inlassablement l’Hexagone pour partager sa vision d’un rock authentique et fédérateur !

21 Grammes fait du rock avec son cœur et ses tripes, avec panache et sincérité, avec ses angoisses et ses espoirs, avec une énergie débordante et la furieuse envie de défendre sur scène son rock puissant et poétique !

Sans relâche et avec une passion communicative, le quintet stéphanois trace son sillon dans le paysage rock français et met les compteurs dans le rouge, offrant une expérience scénique intense, sincère et viscérale.

EIFFEL

EIFFEL est le projet Rock de Romain Humeau. chanteur-auteur-compositeur-multi-instrumentiste et réalisateur. Il a enregistré 12 albums. Hors codes et standards du rock, ses productions protéiformes évoluent dans de multiples registres sans jamais perdre le fil des chansons.

Influencé par l’Art-Rock des Bowie, Pixies, Lennon-McCartney, XTC, Talking Heads tout autant que Bach, Brel, un certain rap comme une certaine électro, Beck, Vian, Coltrane, Dépêche Mode, la musique Latino-Américaine, Baroque et Romantique, Eiffel est une [r]évolution permanente.

Avec près de 1000 concerts en France, Belgique, Quebec et Suisse, Eiffel a sorti un nouvel album «La peur et le vent», issu d’un virage musical teinté de soul. Textes aérés et crus, avec une voix chaude, sa volonté est de mettre à jour le fait que les formations scène et studio peuvent changer, évoluer selon la musique.