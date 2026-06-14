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foliart de retour a montoire

Le Festival Foliart revient pour sa 5e édition le dernier week-end de juin dans la cour de la mairie de Montoire-sur-le-Loir avec une mise en lumière des lieux peu commune. Une programmation éclectique pour plaire au plus grand nombre,réunirles habitants du territoire autour des spectacles. Concerts, performances, expositions, stand de créateurs et créatrices... toutes les manifestations sont en accès libre et gratuit. En préambule à ce festival, Foliart organise la Fête de la Zizic le 21 juin à Montoire.

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foliart de retour a montoire

foliart de retour a montoire10Programme du festival Foliart

• Vendredi 26 juin – 18h00//23h00 : BLEU SHINOBI + GRIFE + BRITNEY WITCH dj set

• Samedi 27 juin – 18h00//01h00 : WHEOBE + ELLEN AND THE BOYZ + JIM BALLON + JEAN PAUL GROOVE + BRITNEY WITCH dj set

• Dimanche 28 juin 17h00//22h00 au bar La Régie : IVANOE + ANDY KELLOGG + BRITNEY WITCH dj set

Tous les jours du 26 au 28 juin : marché de créateur.ices + bar + cantine + tatoo + performances de PISTOCOOL

Cour de la Mairie de Montoire sur le Loir – Entrée libre et gratuite

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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