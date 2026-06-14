foliart de retour a montoire

10Programme du festival Foliart

• Vendredi 26 juin – 18h00//23h00 : BLEU SHINOBI + GRIFE + BRITNEY WITCH dj set

• Samedi 27 juin – 18h00//01h00 : WHEOBE + ELLEN AND THE BOYZ + JIM BALLON + JEAN PAUL GROOVE + BRITNEY WITCH dj set

• Dimanche 28 juin 17h00//22h00 au bar La Régie : IVANOE + ANDY KELLOGG + BRITNEY WITCH dj set

Tous les jours du 26 au 28 juin : marché de créateur.ices + bar + cantine + tatoo + performances de PISTOCOOL

Cour de la Mairie de Montoire sur le Loir – Entrée libre et gratuite