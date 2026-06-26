Le 21 juin, la musique est à l’honneur ! C’est l’occasion de faire découvrir des styles, des

groupes musicaux et des chanteurs aux plus jeunes. Pari réussi avec ce documentaire

consacré à la star du rock britannique John Lennon, dans la collection «Les grandes

vies» chez Gallimard jeunesse. Sa vie et son œuvre sont racontées de manière

synthétique, accessible et illustrée, depuis la formation de son premier groupe The

Quarrymen en 1957 à Liverpool, qui deviendra les Beatles, jusqu’à son assassinat en

1980, en passant par sa rencontre avec Yoko Ono, la séparation des Beatles en 1970

ou encore son engagement pour la paix dans le monde. En complétant la lecture par

l’écoute des albums, de Please, Please Me à Let it be, ainsi que des albums solos de

John Lennon, ce petit livre offre une belle porte d’entrée sur un musicien iconique.

A partir de 8 ans



John Lennon, écrit par Camille Viéville et illustré par Magali Le Huche, paru aux éditions Gallimard Jeunesse, collection Les Grandes vies, en 2024, 11,90€.