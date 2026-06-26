«John Lennon»
Le 21 juin, la musique est à l’honneur ! C’est l’occasion de faire découvrir des styles, des
groupes musicaux et des chanteurs aux plus jeunes. Pari réussi avec ce documentaire
consacré à la star du rock britannique John Lennon, dans la collection «Les grandes
vies» chez Gallimard jeunesse. Sa vie et son œuvre sont racontées de manière
synthétique, accessible et illustrée, depuis la formation de son premier groupe The
Quarrymen en 1957 à Liverpool, qui deviendra les Beatles, jusqu’à son assassinat en
1980, en passant par sa rencontre avec Yoko Ono, la séparation des Beatles en 1970
ou encore son engagement pour la paix dans le monde. En complétant la lecture par
l’écoute des albums, de Please, Please Me à Let it be, ainsi que des albums solos de
John Lennon, ce petit livre offre une belle porte d’entrée sur un musicien iconique.
A partir de 8 ans