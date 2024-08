Fête Patronale à la Ville-aux-Clercs

Samedi 24 et dimanche 25 août, le comité des fêtes de la Ville-aux-Clercs organise sa traditionnelle fête patronale au centre bourg. Les attractions foraines seront ouvertes pendant le week-end.

Samedi 24 août

Exposition de vieux véhicules.

Olympiades, pour les 8 ans et plus, gratuit, inscription ouverte jusqu’au 14 juillet

11h30 et 19h30 repas champêtre (moules/frites le soir).

Pensez à prendre les tickets repas du midi dans la matinée et pour celui du soir dans la journée, afin d’éviter toute file d’attente au moment des repas. (Apporter vos gobelets, couverts et assiettes).

Soirée dansante

Dimanche 25 août

Course de caisses à savon, 3ᵉ édition, inscription ouverte jusqu’au 14 juillet. Buvette. Restauration.