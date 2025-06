Candy Pastre offre un nouveau regard sur différents lieux de Loir-et-Cher à travers son livre-guide sorti en mai.

Où peut-on découvrir près de 1 000 espèces d’orchidées et apprendre leurs secrets ? Comment un monument de la Sologne permettrait de combattre les fièvres ? Quel saint a courageusement affronté Attila à l’âge vénérable de 90 ans ? En suivant Candy Pastre sur les chemins de traverse de Loir-et-Cher, on se laisse porter par les mystères de la Beauce, des bords de Loir et de la Loire et de la Sologne.

Niché au coeur de la région Centre-Val de Loire, notre département séduit les locaux et les visiteurs par sa diversité et ses paysages enchanteurs. Des collines du Perche aux plaines de la Beauce, en longeant le plus long fleuve de France classé au patrimoine de l’humanité par l’Unesco, le département promet une expérience inoubliable à tous ceux qui s’y attardent et qui sont curieux, habitant le territoire ou touriste d’un jour. Que vous souhaitiez découvrir des vestiges surprenants ou vous perdre dans une nature sauvage ou encore passer du bon temps dans de charmants petits restaurants régionaux, ce nouveau guide sera parfait pour les amoureux de patrimoine ou promeneurs avides de nouvelles expériences.

Candy Pastre nous donne à travers ce guide touristique insolite un nouveau regard sur notre département qui cache encore des merveilles à qui sait encore les regarder. Préparez-vous à être surpris par ces 111 adresses inattendues, 111 lieux en Loir-et-Cher à ne pas manquer.