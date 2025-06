Les coups de coeur de l’Espace E. Culturel

Coup de cœur de Carine

Le livre de Joan, de Paul Thurin, Ed. Stock

Un roman captivant inspiré de la véritable histoire de Joan de Leeds, une nonne bénédictine du XIVe siècle qui s’est enfuie du couvent en montant un stratagème.

On y découvre une femme drôle, intelligente, éprise de liberté, et assoiffée de connaissances et d’ailleurs.

Une quête passionnante !

Coup de cœur de Paul

Un déni français : enquête sur l’élevage industriel de Caroline du Saint (Editions Récamier)

Après son documentaire, L’usine des animaux, dénonçant les dégâts et la cruauté de l’élevage industriel dans le monde, Caroline du Saint se focalise dans cet ouvrage sur le modèle français.

La journaliste et réalisatrice offre un ouvrage d’une grande qualité, rigoureux et forcément dérangeant sur les coulisses méconnues (ou dissimulées) de l’industrie agroalimentaire française. Un travail minutieux accompagné de témoignages, de chiffres, de faits ; un livre qui ne culpabilise pas, mais qui éclaire.

Coup de cœur Jeunesse d’Anaïs

Brins de magie et village maudit, de Jennifer Joffre

Léna est envoyée en stage chez la dénoueuse de magie de Parduguy. Sur place, Léna découvre que sa maîtresse de stage est une usurpatrice qui a pris la place de la dénoueuse depuis quelques mois.

Léna doit-elle la dénoncer ou peut-elle apprendre quelque chose à son contact ? Et surtout, qu’est-il arrivé à la véritable dénoueuse?

Un super roman pour faire découvrir la cozy fantasy aux plus jeunes. Tout y est : de la magie, des personnages loufoques mais attachants, des créatures fantastiques. Dès 10 ans.

Coup de cœur de Claudine

Jefferson, d’Antoine Ronzon d’après l’oeuvre de Jean-Claude Mourlevat

Au pays des animaux, Jefferson, un jeune hérisson, se rend chez Edgar, son coiffeur. Arrivé au salon, à son grand effroi, il découvre le corps sans vie de ce dernier, une paire de ciseaux plantée dans la poitrine. Madame Kristiansen, la chèvre, présente sur les lieux, l’accuse aussitôt du meurtre. Recherché par la police, Jefferson mène sa propre enquête.

Une très belle adaptation en bande dessinée du roman jeunesse éponyme de Jean-Claude Mourlevat. Celle-ci saura ravir les ados de 10-12 ans.