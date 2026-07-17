Sorties et loisirs

Plan d’eau de La Varenne

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Plan d’eau de La Varenne

Véritable écrin de fraîcheur aux portes du centre-bourg, le plan d’eau de Morée est une destination incontournable durant l’été. Sa plage aménagée avec baignade surveillée permet aux familles de profiter de l’eau en toute sérénité. Les espaces ombragés, les aires de jeux et les vastes pelouses invitent à la détente, tandis que les promeneurs apprécient les sentiers qui bordent le site. Facilement accessible et proche du camping, ce lieu convivial offre un cadre idéal pour se ressourcer, partager un pique-nique ou simplement savourer les beaux jours.

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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