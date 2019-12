Et si vous gagniez 1 000€ ?

Le célèbre « Jeu des 1 000€ », émission phare chaque jour à 12h45 sur l’antenne nationale France Inter se déplacera à Villiers mercredi 18 décembre pour trois enregistrements. Joueurs ou spectateurs, l’entrée est bien sûr gratuite !

Ce qui fait le succès d’une émission radiophonique, c’est évidemment son intérêt mais également une voix que l’on reconnaît entre mille. C’est un peu le cas de l’animateur Nicolas Stoufflet, à la voix posée et toute son équipe qui viendront donc enregistrer à Villiers-sur-Loir dans la salle de l’Artésienne 3 émissions dont une «spéciale Jeunes» à partir de 18h30 le 18 décembre. «Le Jeu des 1 000€» est ce genre de jeu qui a bercé votre enfance et qui rythme encore vos journées. Pas besoin de regarder l’heure quand on l’écoute et si la question super banco est posée, on sait qu’il est presque 13h à 5 mn près !

Pour qu’un village accueille cette émission, il lui faut en faire la demande. « Parfois, il faut être patient car nous avons beaucoup de sollicitations et l’attente peut paraître longue. Nous essayons toujours de regrouper les enregistrements sur une même région. Ainsi, avant Villiers, nous serons à Tours le lundi puis aux Hermites le mardi pour arriver dans le village vendômois le mercredi » explique Nicolas Stoufflet, interrogé au téléphone. Les questions du jeu arrivent finalement des auditeurs directement par mail ou courrier à la Maison de la radio et après une première sélection, elles sont classées par une équipe en fonction de leurs difficultés, en catégorie bleue, blanche ou rouge puis banco et super banco. Deux candidats par enregistrement montent sur scène et ils seront sélectionnés sur place dés 18h30. Car, effectivement, « Le Jeu des 1 000€ » est un jeu d’équipe, on les entend d’ailleurs chuchoter avant de donner leur réponse lorsque l’on écoute l’émission. «Nous étions déjà venus en 2014 à Vendôme et à Lavardin aussi» se souvient-il. Cela deviendrait-il une habitude ? Ce n’est pas pour nous déplaire d’autant qu’il s’agit d’un beau coup de promotion pour Villiers et le Vendômois. En effet, l’émission est écoutée quotidiennement par 1,4 millions d’auditeurs tout de même !

Mercredi 18 décembre-Salle de l’Artésienne à Villiers-sur-Loir « Le Jeu des 1 000€ » de France Inter-enregistrement de 3 émissions à partir de 18h30- Gratuit

Alexandre Fleury