La saison culturelle de l’Hectare-Territoires vendômois

On ne parle pas avec des moufles, danse, par la Cie Propos, mercredi 5 mars à 19h à la salle des fêtes de Tréhet, jeudi 6 mars à 19h à la salle polyvalente de Saint Martin des bois, vendredi 7 mars à 19h à la salle des fêtes de Tourailles. Tarifs de 7 à 10€, tout public à partir de 8 ans.

Voici un récit épique et décalé qui raconte la rencontre d’un comédien sourd et d’un danseur entendant bloqués dans un ascenseur.

L’amie, marionnette, par la Soupe Compagnie, mardi 11 mars à 19h et mercredi 12 mars à 10h30 et 17h, à la salle La Mouline de Saint Firmin des Prés. Tarifs de 7 à 10€, tout public à partir de 3 ans.

L’Amie est un conte initiatique et énigmatique qui vous entraîne dans le voyage nocturne d’un enfant emporté en pleine nuit par une chauve-souris. Le fantastique devient alors un extraordinaire terrain de jeu où la joie de la découverte supplante la crainte des chimères nocturnes. La Soupe Compagnie combine les images graphiques à des paysages réalistes et créée un langage unique où marionnette, pop-up, images animées, projections d’images et d’ombres, sons et musique se mêlent intimement.

Fantasie Minor et Welcome, une soirée danse tout-terrain qui fait bouger les lignes et vibrer les corps ! Jeudi 13 mars à la Halle aux Grains à Blois. Tarifs de 15 à 20€, tout public.

Fantasie Minor à 18h30 et 21h. Le chorégraphe portugais Marco da Silva Ferreira transpose une œuvre emblématique de Schubert en un spectacle détonant, porté par deux superbes interprètes provenant de la sphère des danses de la culture hip-hop.

Welcome à 19h30. Un trio aussi intrigant que réjouissant où corps et voix se dissocient, dialoguent et s’entremêlent.

Birds on a wire, musique du monde, mercredi 19 mars à 20h30, au Théâtre du Minotaure à Vendôme. Tarifs de 30 à 35€, tout public

Elles sont deux, Rosemary Standley, chanteuse franco-américaine du célèbre groupe Moriarty et la brésilienne Dom la Nena, à la fois chanteuse et violoncelliste hors pair. Assis quelque part au cœur d’une forêt profonde, ce duo voix et violoncelle interprète de grands titres venus du monde entier en anglais, espagnol, portugais, italien, français et arabe.

Beaucoup de bruit pour rien, par le théâtre de l’argument, mardi 25 mars à 20h30 au Théâtre du Minotaure à Vendôme. Tout public, à partir de 12 ans, tarifs de 15 à 20€

Une des comédies les plus connues de Shakespeare. Mêlant intrigues, complots et manipulations, cette pièce est un savoureux portrait de l’amour et des faux-semblants. Elle raconte, avec humour et d’innombrables péripéties, les intrigues autour de deux histoires d’amour.

IT Dansa, trois pièces (Twenty Eight Thousand Waves, Lo Que No Se Ve, Minus 16) aux univers variés et singuliers, interprétées par 18 jeunes et talentueux danseurs internationaux, tous issus de l’Institut del Teatre de Barcelone. Mardi 1er avril à 20h30, au théâtre du Minotaure à Vendôme. Tout public, tarifs de 30 à 35€.