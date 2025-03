Les femmes à l’honneur !

Le 8 mars est une journée internationale qui permet d’évoquer les acquis des femmes, mais également de prendre la mesure des défis qui restent à relever et de rappeler que l’amélioration des droits des femmes, leur participation à la vie politique et économique et l’égalité entre les sexes est un enjeu de société global qui nécessite la mobilisation et la contribution de toutes et tous.

À cette occasion, la Ville de Vendôme, dans le cadre de son action en faveur de l’égalité femmes-hommes, a coordonné, en lien avec de nombreuses structures privées et publiques du territoire, un programme riche : projections, spectacles, ateliers et rencontres pour sensibiliser et échanger sur les enjeux d’égalité et de lutte contre les discriminations.

Ouverts à tous et avec une entrée libre (dans la limite des places disponibles), ces manifestations se dérouleront entre les 7 et 18 mars :