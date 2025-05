La saison culturelle de l’Hectare-Territoires vendômois

Le grand chut, théâtre d’objet par la Cie La boîte à sel. Mardi 13 mai à 19h au théâtre du Minotaure à Vendôme. À partir de 6 ans. Tarifs de 7 à 10€

Un beau jour, les sons s’en vont, un par un. D’abord la cloche du village qui ne sonne plus, puis le train qui circule sans bruit, le bruit des vagues qui s’efface, l’océan qui se tait… Le silence déferle sur la Terre. Face à cette situation aussi étrange qu’improbable, une Brigade Acoustique s’organise pour mener une enquête sonore et fantastique ne manquant ni de gags ni de suspens…

Pling-Klang, théâtre d’objet, Etienne Manceau et Mathieu Despoisse. Mercredi 14 mai à 20h30 et jeudi 15 mai à 19h à l’espace culturel de Lunay. Vendredi 16 mai à 19h à la salle polyvalente de Villemardy. À partir de 10 ans. Tarifs de 7 à 10€

Ah ! Le couple, vaste notion pour laquelle chacun a sa propre définition. Pour Étienne Manceau et Mathieu Despoisse, tous deux issus du cirque, le couple est surtout un défi permanent. Et quoi de mieux que le montage d’un meuble en kit pour le mettre à l’épreuve… Pling-Klang est une péripétie du quotidien d’un couple explorée avec humour, absurdité et poésie.

Nos films, théâtre par la Cie Barbès 35. Mardi 20 mai à 20h30 au 3e Volume du Minotaure à Vendôme. À partir de 13 ans. Tarifs de 15 à 20€

Trois comédiens, seuls en scène, partagent, avec joie, humour et tendresse, la magie du cinéma par leur seule présence. Le tour de force de ce théâtre ingénieux est qu’il déploie de véritables histoires d’amour sans images, sans projection. Grâce à leur parole et leur amour vibrant pour un film tant aimé, des images et des séquences se dessinent peu à peu dans votre imaginaire qui reconstruit le film…

Outsider, musique avec Thomas Leleu et Halton road. Vendredi 23 mai à 20h30 au théâtre du Minotaure à Vendôme. Tout public. Tarifs de 15 à 20€

«Génie absolu du tuba» (La Nouvelle République), électron libre de la musique, Thomas Leleu prouve qu’il est possible de s’épanouir dans différents domaines musicaux. Artiste récompensé d’une Victoire de la Musique en 2012, ce musicien explorateur propose une fusion de genres, une célébration de la diversité musicale. Entouré de cinq brillants musiciens, il rend hommage à toutes les musiques qui l’ont inspiré et qui ont fait de lui, l’enfant du milieu classique, passionné par la pop et les rythmes latins : un Outsider.

Championnat national d’orchestres d’harmonie. Samedi 24 mai de 10h à 18h au Minotaure à Vendôme. Gratuit

Venez écouter les meilleurs orchestres d’harmonie de France ! Vendôme a l’honneur d’accueillir la 2e édition du Championnat National d’Orchestres d’Harmonie. Ouvert aux orchestres d’harmonie de niveau «Honneur», c’est pour eux une opportunité unique de se distinguer avec un programme comprenant une œuvre imposée et une œuvre libre.