«Voyages en couleurs» Tristan Rà

Poursuivant leur chemin sur cette voie d’expositions annuelles, Les Amis de Sargé du Perche ont le plaisir de recevoir Tristan Rà à la Galerie 66 à Sargé-sur-Braye début mai.

Venu de Carla-Bayle en Ariège, Tristan Rà, peintre voyageur, apporte et fait découvrir pour ces quelques jours une sélection d’oeuvres issues de ses nombreux voyages en Orient, en Afrique, en Inde et dans les îles du bout du monde.

Tout d’abord étudiant en médecine, Tristan Rà est rapidement passé à la peinture, s’inscrivant aux Beaux-Arts et s’installant à Vallauris où un maître avec qui il a travaillé lui a rapidement conseillé de vendre ses toiles sur le trottoir, à ses yeux la meilleure des galeries.

Il y est resté 15 ans, visitant bon nombre des ports du sud de la France et trouvant un élan particulier dans ce mode de travail. Confier ensuite l’exclusivité de son travail pendant un an à un marchand d’art lui a permis de vivre de ses pinceaux pendant les années 90 avant de s’en émanciper et travailler avec plusieurs galeries en Europe et aux Etats-Unis.

La peinture de Tristan Rà nous emmène vers un exotisme construit de personnages et de lieux aux couleurs vibrantes, captivantes, parfois enivrantes, transcriptions de sensations venues de mondes lointains, ensoleillés, aux harmonies particulières.