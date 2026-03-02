La saison culturelle de l’Hectare-Territoires vendômois

Intra muros, théâtre, par Alexis Michalik. Jeudi 5 mars à 20h30 au théâtre du Minotaure à Vendôme. Tout public. Tarifs de 30 à 35€.

Alexis Michalik, conteur hors pair et metteur en scène aux deux Molières, réussit une extraordinaire aventure romanesque où l’amour, l’espoir, la vengeance et l’honneur s’entremêlent. Porté par cinq excellents comédiens et un musicien, ce spectacle prodigieux en tous domaines (construction scénique, conduite des acteurs, articulation de la fiction et de la réalité, magie du théâtre dans le théâtre) écarte les murs et les barreaux pour donner un vent de liberté.

15m2, cirque, par la Cie Le Poil Flou. Mardi 24 mars à 19h à Fontaine les Coteaux, mercredi 25 mars à 19h à Villiers-sur-Loir, jeudi 26 mars à 19h à Coulommiers-la-Tour. A partir de 3 ans. Tarifs de 7 à 10€.

Par des acrobaties spectaculaires, alliant théâtre et musique, les artistes offrent une parodie de la vie tout en révélant le pouvoir libérateur, créatif et évasif que chacun abrite en soi.

Nexus de l’adoration, théâtre par Joris Lacoste. Vendredi 27 mars à 20h à la Halle aux Grains à Blois. Tout public. Tarifs de 15 à 20€

L’auteur et metteur en scène Joris Lacoste, imagine une cérémonie haute en couleur et en musique, débordante d’humour et de poésie. Dans un monde où les appartenances sont multiples et les expériences singulières, Nexus de l’adoration célèbre l’hétérogénéité en imaginant un culte nouveau qui se donnerait pour mission de chanter toutes les choses du monde, de la cigarette électronique à Dragon Ball Z, du tango argentin aux baleines à bosse….

MARIO EN CREATION

Du 10 au 12 mars, un rendez-vous unique pour découvrir toute la richesse et la variété de la création de spectacles de marionnettes, avec trois spectacles et trois équipes artistiques qui partagent leurs projets.

Cahier d’autopsie, théâtre de matières par la Cie A Crâne ouvert. Mardi 10 mars à 20h30 au 3e Volume du Minotaure à Vendôme. A partir de 12 ans. Tarifs de 2 à 20€. C’est à la fois une expérimentation plastique et un exercice de style à la manière d’un polar, avec une dimension grotesque qui se décompose au fil du spectacle. Sur scène, deux médecins légistes font l’autopsie d’un corps arrivé dans leur service. C’est le fil rouge à partir duquel se crée la fiction…

Matin et soir, marionnette, par la Cie A demain mon amour. Mercredi 11 mars à 20h30 au Théâtre du Minotaure à Vendôme. A partir de 14 ans. Tarifs de 2 à 20€. Une île, un phare, une maison. Au pied de cette maison, une plage. Nathan a 40 ans et y a vu défiler son existence. Chaque jour, il vient confier ses émotions à l’océan. Par une succession de tableaux, de moments de vie, réels ou fantasmés, Matin et soir est un voyage doux à travers les âges de la vie de cet homme, entre la naissance de son petit garçon et la mort de son père.

Femme de l’ombre, théâtre d’ombres par La Découpe Cie. Jeudi 12 mars à 14h30 et 19h au 3e Volume du Minotaure à Vendôme. A partir de 7 ans. Tarifs de 2 à 10€. Un hommage à Lotte Reiniger, réalisatrice de films d’animation de silhouettes découpées du début du XXe siècle. Dans son atelier abandonné, le fantôme de l’artiste nous partage son amour sans limite pour le théâtre d’ombres. L’espace se transforme et s’anime…