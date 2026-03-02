Économie et sociétéAssociations
ça se passe à l’AVF Vendôme
- Café insolite : jeudis 5 mars et 2 avril à partir de 17h30, à l’Espace 102, Faubourg Chartrain. Moment de convivialité autour d’un thé, d’un café, etc… (Résa auprès de l’AVF).
- Crêpes Partie : mercredis 11 mars et 8 avril à partir de 16h, à la crêperie «Comme un grain», 15 pl. de la République. (Résa auprès de l’AVF)
- Pause Gourmande : jeudi 19 mars à partir de 16h, à la pâtisserie Benjamin Bordas, 9 pl. St Martin à Vendôme (Réservation auprès de l’AVF).
- Art Floral : jeudi 26 mars à partir de 19h (Résa auprès de l’AVF)
- Atelier Pâtisserie : samedi 28 mars à 9h, tarte citron meringuée. Samedi 11 avril à 9h, fraisier. Au Centre Social, 3 rue du Colonel Fabien à Vendôme (Résa et règlement auprès de l’AVF)
- Soirée dînatoire Karaoké : samedi 28 mars à partir de 18h, à la salle de quartier du Temple, rue J. Auriol (Réservation et règlement auprès de l’AVF).
- Concert des chorales : vendredi 10 avril à 18h30, à l’église Sainte-Madeleine à Vendôme. Chœur de Loir de l’AVF et Chanteloire des Amis de la Musique. Dirigées par François Mougin-Cuisy, chef de chœur
L’AVF Vendôme propose également des activités tout au long de l’année.
AVF VENDÔME – 140 Fg Chartrain, 41100 VENDÔME. Tél : 02 54 77 02 90 avfvendome@orange.fr. avfvendome.fr – Facebook : AVF VENDOME