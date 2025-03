L’hiver a été rude pour les écureuils Fauve et Jonquille, qui ont souffert de la faim et du froid. Lorsque le printemps arrive enfin, après avoir bien festoyé, ils décident d’anticiper et de faire davantage de provisions. C’est un plaisir de les suivre dans leur cueillette de plantes sauvages et de découvrir, de page en page, les innombrables et adorables habitants des bois. Mammifères, insectes et oiseaux remplissent la forêt de leur présence et de leurs facéties. Couple de blaireaux, famille bourdons, ronde de chauve-souris, merle et même sittelle torchepot ! Cet album doux et coloré invite à reconnaître les animaux et les plantes sylvestres. Les dessins attendrissants, un peu naïfs, plongent les lecteurs, petits et grands, dans une nature féerique et magnifiée. Un joli album jeunesse pour expliquer la ronde des saisons, les bienfaits de la prévoyance et du partage !

À partir de 3 ans. «La saison des provisions», écrit et illustré par Fleur Oury, paru aux éditions Les fourmis rouges en 2023, 18,50€.