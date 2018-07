Le poète et les deux reines, un été britannique à la Possonnière

La saison 2018 des « Rendez-vous de la Possonnière » s’ouvre sur une fête. Et la suite du programme s’annonce tout aussi intense et réjouissante !

Avec le thème retenu cette année, Ronsard et la Grande-Bretagne, le public voyagera en esprit et en musique dans les brumes d’outre-Manche, sur les pas de Ronsard et de deux reines ennemies, Marie l’Ecossaise et Elizabeth l’Anglaise.

Car, on l’ignore parfois, le poète si français avait fait deux séjours en Écosse et en Angleterre dans sa jeunesse ; et, lorsque la toute jeune Marie Stuart arriva à la cour du roi de France pour y séjourner, il lui témoigna une amitié qui ne se démentit jamais. L’œuvre de Ronsard compte ainsi plusieurs poèmes célébrant la beauté et l’intelligence de la jeune femme, et des sonnets adressés à Élisabeth Ire, destinés à plaider la cause de l’infortunée reine d’Ecosse.

Les samedis 21 et 28 juillet offriront donc leur traditionnel programme de conférences et de concerts autour de ce thème. La saison s’achèvera par du théâtre, avec un hommage au dramaturge anglais le plus fameux.

Après chaque spectacle, un repas d’inspiration Renaissance (sur réservation) réunira artistes et spectateurs dans la cour du manoir, pour prolonger agréablement la soirée, entre rires et ripailles.

Samedi 21 juillet

15h00 : L’historien Christophe Tournu nous présentera un Ronsard «page, pèlerin, poète» dans le contexte franco-britanique de l’époque.

16h30 : conférence de Gautier Amiel sur «le poète des princesses d’Albion»

Entre deux conférences, profitez du jardin et de la buvette.

19h30 : concert. L’Ensemble Doulce Mémoire (contre-ténor, clavecin, luth et flûtes) fera découvrir au public le charme puissant du répertoire anglais de la Renaissance, en particulier les compositions du roi Henri VIII, musicien et poète accompli.

Samedi 28 juillet

15h00 : Benoît Damant, musicien et conférencier, présentera une introduction au concert-lecture de l’Ensemble Enthéos qu’il dirige.

16h30 : Richard Hillman fera découvrir une oeuvre étonnante et totalement méconnue d’un disciple de Ronsard, La Stuartide.

Entre deux conférences, profitez du jardin et de la buvette.

19h30 : l’Ensemble Enthéos (récitant, soprano, violes de gambe et luth) fera chanter les liens entre musique, littérature, arts et histoire dans un concert-lecture, « La Reine et le poète », construit autour d’un poème de Ronsard sur la vie de Marie Stuart.

Samedi 4 août

19h30 : théâtre. La Compagnie du Hasard rend hommage au génial dramaturge anglais dans une fantaisie pleine d’humour et d’amour de Bruno Cadillon, Le dernier Songe de Shakespeare. Le spectacle est prévu en plein air, dans la cour du manoir (repli dans la grange en cas de crachin britannique…) et est destiné à un large public familial.

Renseignements et réservation : 07 71 25 80 42

rvposso@yahoo.fr / www.lesrendez-vousdelapossonniere.fr

Prix des places :

Conférences : 4 euros l’après-midi – Pass (les 4 conférences) : 7 euros

Spectacles : 18 et 14 euros

Repas : 16 euros

L’adhésion à l’Association Pierre de Ronsard donne droit à l’entrée du manoir, à la gratuité des conférences et au tarif réduit pour les spectacles (concerts, théâtre).

Le Petit Vendômois