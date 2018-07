«Le Belcanto… de Bellini à Verdi !»

Outre ses concerts de clôture de l’Atelier d’été, le mardi 7 août au cloître de l’abbaye de la Trinité de Vendôme et le mercredi 8 août dans les jardins du château de Vendôme, la Vincenzo Bellini Belcanto Académie reprend ses quartiers d’été au sein du Campus de Monceau Assurances à Vendôme.

Cette Académie est reliée au célèbre Concours International de Belcanto Vincenzo Bellini, qui depuis 2010 met en lumière les voix et le répertoire belcantiste. Ce Concours, dont est né l’Académie, est à l’origine de la découverte de quelques uns des plus grands chanteurs de la nouvelle génération lyrique, devenus depuis des Stars des plus grandes scènes internationales.

Placée sous la houlette prestigieuse de la mythique mezzo-soprano Mme Viorica Cortez et du célèbre chef d’orchestre italien le maestro Marco Guidarini, l’Académie propose des Masterclasses réservées aux chanteurs professionnels et semi-professionnels, désireux de se perfectionner dans la dure discipline vocale du belcanto.

Des écrins enchanteurs pour deux belles soirées

Organisés avec le soutien de la mairie de Vendôme, deux concerts auront lieu cette année en clôture de l’Atelier d’été de cette académie haut de gamme : le premier se tiendra le mardi 7 août à 20h00 dans le cloître de l’Abbaye de la Trinité de Vendôme, et le second le mercredi 8 août à 19h dans les jardins du château de Vendôme.

Ces cadres enchanteurs chargés d’histoire seront l’écrin de ces très belles soirées, proposées à tous les amateurs de grandes voix lyriques, avec des programmes des plus attractifs pour les amateurs du genre.

Au programme : «Le Belcanto de Bellini à Verdi-Airs et Duos d’Opéra italien». Une façon idéale de conjuguer patrimoine, culture et moments d’exception.

Toutes les informations pour assister à ces concerts à ne pas manquer sont disponibles sur le Site du Concours et de l’Académie (page d’accueil et page «Académie») sur : www.bellinibelcanto-internationalcompetition.com .

Billetterie en ligne disponible depuis la page d’accueil et sur Billetweb.fr

Informations par email à : musicarte-org@live.fr et

par téléphone au 06 09 58 85 97.

« Le Belcanto de Bellini à Verdi » – Airs et Duos d’Opéra italien

Mardi 7 août, 20h00 – Cloître de l’Abbaye

Mercredi 8 août, 19h00 – Jardins du Château de Vendôme.

En cas d’intempéries, le lieu de repli sera l’Auditorium Monceau Assurances, 1 avenue des Cités Unies de l’Europe à Vendôme (en face de la Gare TGV). Consulter le site ou le secrétariat si besoin.

Billetterie disponible en ligne ou sur place 45 min avant le début de chaque concert.

Prix des places : 10€ (plein tarif), 5€ (-12 ans), 15€ Pass pour les deux concerts.

