Comme l’année dernière, Les Guinguettes de Vendôme des Grands Prés se réinstallent dès le début juillet entre le site du centre aquatique de Vendôme et le camping au bord du Loir grâce à une logistique de la commune. Sur deux week-ends, la guinguette, animée par deux associations, proposera de vous faire danser dans une ambiance de folie. On commencera par les animations du Club 41 de Vendôme avec, samedi 5 juillet le DJ Eliotos et dimanche 6 juillet, une animation avec l’orchestre Patricia, musette et disco au programme avec son accordéon. Le week-end des 19 et 20 juillet, le Kiwanis de Vendôme prendra le relais. Restauration et buvette sur place pour que la fête soit plus folle.