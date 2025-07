L’histoire des Milles et Une Nuits

On ne présente plus Irène Frain, auteure à succès de nombreux romans, ayant remporté plusieurs prix dont le prix Interallié en 2020 pour «Un Crime sans importance», navigant entre Paris et le Vendômois. En ce début d’été, Irène Frain sort, aux éditions Julliard, un nouveau roman passionnant «L’or de la nuit» où elle décrit l’histoire de ces manuscrits perdus mais retrouvés par Antoine Galland au XVIIIe siècle et qui feront ce grand recueil de contes que sont «Les Milles et Une Nuits», fabuleux trésor de la littérature universelle.

«Sans le héros de ce nouveau roman, je pense que les contes n’auraient pas été connus en Europe et n’auraient pas eu le rayonnement dans le monde entier» assure Irène Frain, rencontrée à la Maison de la Presse de Vendôme lors de sa séance de dédicace de ce nouveau roman «L’or de la nuit». En effet, Antoine Galland, lettré et fin connaisseur de la langue arabe par ses voyages en Grèce et en Orient tombe sur ces manuscrits dans une librairie arménienne à Paris et les achète par curiosité sans savoir ce qu’ils contiennent.

En les traduisant, il tombe sur des personnages et histoires si connus aujourd’hui que c’est à vous faire tourner la tête, comme Simbad le marin ou Shéhérazad. « Antoine Galland comprend immédiatement que ces récits sont fédérateurs et en offrira sa traduction sous le nom des Contes des Mille et une Nuits qui remporteront dès sa parution un énorme succès. j’ai pu retrouver le journal intime qu’il écrivait depuis l’âge de 16 ans. Il y parle de sa découverte des manuscrits du XVe ou XVIe siècle, ces histoires qui venaient de la nuit des temps, que l’on se racontait oralement » détaille Irène Frain. Elle a accumulé un grand nombre de dossiers pour constituer son histoire «Quand j’écris un roman, je m’approprie le héros et intériorise sa logique. Cela passe par l’écriture» poursuit-elle.

Irène Frain, par sa plume fluide et sincère, livre une histoire vraie et fantastique, où se croiseront tout ce qui fait la France du XVIIIe siècle, des intrigues de Versailles aux passions de l’Orient en passant par les bibliothèques.