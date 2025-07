Cet été «Au coeur de Trôo»

Encore une fois, l’association Au Cœur de Trôo va rythmer notre été avec ses multiples activités et rencontres, une association locomotive pour toutes les animations de ce village troglodytique emblématique et ancré dans le paysage vendômois. Allez à la rencontre de ces grottes habitées et de son patrimoine… L’été sera chaud et la température des caves merveilleuse !

Samedi 5 juillet à 20h30 : Voyage sonore troglodytique

Comme l’an passé, Christophe et Mélanie Damange proposent leur voyage sonore dans une cave troglodytique.

Le nombre de places est limité à 40, c’est donc uniquement sur réservation au 07.86.73.58.38. Dépêchez-vous de réserver !

À emporter : transat et plaid. Merci.

Dimanche 6 juillet de 14h30 à 16h30 : Visite commentée de la cité médiévale et troglodytique

C’est l’occasion unique de visiter avec un guide la cité médiévale et troglodytique de Trôo. Dans la vallée du Loir, proche de Montoire et Vendôme, cette petite cité de caractères renferme plein de secrets et de surprises… De Jules César jusqu’à nos jours, venez découvrir son histoire !

Durée : entre 2h et 2h30 – Tarif : 7€ par personne

Samedi 19 juillet à 17h : Conférence sur les églises et édifices religieux à Trôo

Dans le cadre de l’exposition permanente “Châteaux médiévaux en vallée du Loir, 1000 ans d’histoire”, une exposition a eu lieu en 2024 sur les châteaux de Vendôme, Lavardin et Trôo. En 2025, le thème retenu est “églises et édifices religieux en vallée du Loir”. Une conférence sera proposée à Vendôme et à Lavardin dans le cadre de notre partenariat avec les associations du Château de Vendôme et des amis de Lavardin.

Lieu : Cave du 47 rue haute à Trôo – Entrée gratuite.

Renseignements au 07.86.73.58.38 ou par associationaucoeurdetroo@gmail.com

Dimanche 3 août de 14h30 à 16h30 : Visite commentée de la cité médiévale et troglodytique

Si vous n’avez jamais visité Trôo avec un guide, c’est le moment de vous inscrire… vous découvrirez son histoire !

De Jules César jusqu’à nos jours, venez découvrir son histoire !

Durée : entre 2h et 2h30 – Tarif : 7€ par personne

Samedi 16 août à partir de 21h30 : Balade nocturne commentée de Trôo

Venez découvrir la cité médiévale et troglodytique de Trôo d’une autre manière… la nuit ! Emmenez vos lampions et suivez le guide qui vous contera l’histoire de cette petite cité de caractère, insolite et mystérieuse…

RDV à 21h30 devant la collégiale Saint Martin de Trôo – Tarif : 7€ – Enfant – 10 ans : 4€

Vendredi 22 août à 20h30 : Voyage sonore troglodytique

Si vous n’avez pas pu vous inscrire à la séance du 5 juillet ou si vous souhaitez renouveler l’expérience avec les bols tibétains, réservez votre place pour vivre l’inédit dans une cave troglodytique.

Le nombre de places est limité à 40, c’est donc uniquement sur réservation au 07.86.73.58.38.

À emporter : transat et plaid. Merci.

Samedi 6 septembre à partir de 10h : Voyage d’une journée vers les troglodytes…

Voici le programme de ce voyage unique en draisine avec visite de Trôo et repas troglodytique….

Départ à 10h en draisine à la gare de Thoré la Rochette

11h15 : Arrivée à la gare de Trôo, apéritif offert par l’Amicale de la gare de Trôo

12h Déjeuner au ResTrôo de la cave du vigneron (seul restaurant troglodytique de la vallée du Loir)

13h45 : Visite commentée de la cité médiévale et troglodytique de Trôo

16h : Retour en draisine à la gare de Thoré la Rochette.

17h : fin de la journée.

Tarif : 40€ par personne tout compris.