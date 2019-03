« L’Homme qui faisait fleurir les arbres »

Ce conte traditionnel japonais mis en musique par Frédéric Pattar, compositeur d’aujourd’hui, et produit par l’Ensemble Atmusica de Tours sera présenté vendredi 15 mars, à 18h, dans la chapelle St Jacques à Vendôme.

Dans le Japon ancestral, deux vieillards s’apprêtent à passer un hiver rigoureux. La rencontre d’un mystérieux chien blanc va les entraîner à vivre des aventures tout à fait incroyables.

Au fil de l’histoire, la harpe et les percussions peignent les paysages et les saisons, ponctuant le récit et l’agrémentant de nouvelles sonorités, créant un univers tantôt poétique, subtil et original, et tantôt dynamique et plein d’humour.

Les voix des personnages, les lieux et les évènements prennent vie grâce aux multiples trouvailles musicales du compositeur : éléments de percussions venus d’orient, utilisation atypique de la harpe, objets associés aux instruments…

Avec Mathilde Barthelemy (voix), Nathalie Cornevin (harpe), Alain Pelletier (percussions).

Vendredi 15 mars à 18h, Chapelle Saint-Jacques, Vendôme.

Rencontre à l’issue de la représentation

Organisé par les Amis du Conservatoire de Musique de Vendôme.

Tarifs : Gratuit élèves du Conservatoire. Gratuit adhérents de l’association

«Les Amis du Conservatoire». Extérieurs et non adhérents : Adultes 8€ / enfants 4€. Informations / réservations : vendomeamiduconservatoire@gmail.com / 06 19 91 33 53

Le Petit Vendômois