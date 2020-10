Amies Voix 2001-2020 : « ça compte ! »

Le Conseil départemental de Loir-et-Cher propose cet automne de nouveaux rendez-vous dans le cadre du festival Amies Voix. Pour cette 20e édition, le festival investit les bibliothèques et médiathèques du département avec de jolis contes, du théâtre et de la musique pour un public familial à partir de 5 ans. La programmation riche et variée est réalisée par l’association « MusicOconte » et la compagnie « Astolfo Sulla Luna ». Entrée libre.

Dimanche 18 octobre, Saint-Firmin-des-Prés, 15h, centre culturel (22 route de la Mouline), « Blanche(s) neige(s) et quincaille ». Fred Lavial et Frédéric Bardel. Conte et théâtre d’objets. Durée 60 mn. Tout public à partir de 6 ans.

Réservation recommandée au 02 54 82 24 77.

Un fourneau en guise de castelet, des ustensiles de cuisine… Deux conteurs-manipulateurs cuisinent la langue du célèbre conte Blanche-Neige des Frères Grimm et l’assaisonnent d’autres éléments, lieux ou événements tirés des versions de cette histoire racontée depuis la nuit des temps dans le monde entier. Pour relever le tout, une gouaille pimentée dans un univers de quincaille pour monter… les Blanche(s) en Neige(s) !

Dimanche 18 octobre, Beauce la Romaine, 15h, salle des fêtes d’Ouzouer-le-Marché (3 place du Souvenir), « Chat chat chat ». Florence Desnouveaux. Conte. Durée 50 mn. Tout public à partir de 5 ans. Réservation recommandée au 02 54 82 45 53.

Ce spectacle raconte les péripéties d’un chat aventureux à la recherche de l’amour ! Il est composé de trois contes de chat-héros : le premier est un chat–ogre immense qui rôde la nuit à la recherche de nourriture ; il s’apprête à avaler une petite fille quand… Elle se met à lui raconter une histoire ; le second est tellement gourmand, qu’il avale tout ce qui bouge sur son passage ; le troisième est seul rescapé d’une bataille de chats… Spectacle interactif. Les enfants et les adultes sont invités à jouer avec le vocabulaire de la langue française. Il est nécessaire de respecter la tranche d’âge indiquée.

Lundi 19 octobre, Mondoubleau, 15h, salle Consigny (1 place Saint-Denis), « Blanche(s) neige(s) et quincaille ». Lire ci-dessus. Réservation recommandée au 02 54 80 75 40

Jeudi 22 octobre, Selommes, 15h, médiathèque (17 bis rue du Bout des Haies), « Contes illustrés ».

Richard Petisigne (conte), Olivier Supiot (musique). Durée 50 mn. Tout public à partir de 5 ans. Réservation recommandée au 02 54 23 83 34.

« Un conteur raconte, un illustrateur dessine » autour de contes traditionnels des cinq continents dans lesquels les ogresses se promènent, les monstres déambulent, les dragons volent, les pêcheurs patientent et les lamas s’interrogent… La rencontre est toujours surprenante, les traits accompagnent le récit, les mots magnifient les formes et les couleurs finissent d’envelopper le public dans un tourbillon d’histoires.

Le OFF du festival : Mercredis 21 et 28 octobre, 4 et 18 novembre, 2 et 12 décembre, à Fréteval. Et le 14 octobre à Epieds-en-Beauce. Infos dans nos pages Agenda.

