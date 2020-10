Une saison pas comme les autres

C’est par ces mots que Laurent Perrotin, président l’USV Volley, a débuté son rapport moral lors de l’assemblée générale devant les membres réunis dans la salle de l’USV-UA en présence de Jean-Claude Mercier, Adjoint à la municipalité de Vendôme, en charge du sport.

Cette saison 2019-2020 avait bien débuté par le recrutement de 36 jeunes lors de la Fête du Sport. S’enchaînent 17 rencontres et 2 week-ends de stage, notamment grâce au Comité départemental de Loir-et-Cher qui les encadre. « Une saison partielle, hélas, mais une saison intéressante malgré tout. Des licenciés avec une bonne assiduité et une collaboration parents-encadrants qui ont permis toutes ces rencontres. Des résultats efficaces pour les féminines et les jeunes qui se font remarquer pour leurs performances » détaille le président. Le club a obtenu également le label tant convoité de «Club Formateur futur 2020» qui récompense l’USV Volley pour ses efforts envers la catégorie jeunes, porte d’entrée vers l’excellence en matière de formation.

Le créneau du mardi pour les seniors-mixtes, qui représentent 1/3 des effectifs du club, a bénéficié cette saison d’un entraînement d’échauffement spécifique qui permet aux joueurs d’acquérir des techniques gestuelles. La mise en place d’un projet de création d’une équipe UFOLEP pourrait voir le jour prochainement. Le mercredi soir est réservé plus spécifiquement à la compétition et le jeudi c’est «Je dis Volley». « Le principe, faire jouer en équipe de 4 les passionnés de tous les créneaux et même les volleyeurs de l’extérieur comme par exemple les joueurs de l’équipe de Naveil » poursuit Laurent Perrotin.

Les interventions dans les écoles primaires du territoire ont enregistré une nouveauté, la «Carte passerelle Sport scolaire», initiée par le Comité départemental et la Fédération qui a apporté les bases écrites et techniques. Enfin, un nouveau moyen de communication interne au club avec le «Trait d’union» permet de faire passer les informations sur la vie du club à tous les licenciés. Et le retour tant attendu en juin 2021 du Tournoi nocturne. Vivement l’année prochaine !

Alexandre Fleury