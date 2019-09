Courir et s’amuser pour la bonne cause

La 2e édition de l’Hapiness Color Run se déroulera le 6 octobre à l’étang de Saint Ouen au profit de «La Ligue contre le cancer» dans le cadre d’Octobre Rose, le mois de sensibilisation au cancer du sein en collaboration avec Happiness Event’s et sa directrice Alexia Sinelle.

Devenue le relais pour tous les évènements liés à la prévention, La Ligue contre le cancer, section du Loir-et-Cher organise dorénavant les différentes manifestations comme la prévention du cancer du tabac, du colon en mars ou du sein pour Octobre Rose.

Pour cette nouvelle édition 2019 du Color Run, c’est un travail de préparation de presque un an déjà pour s’entourer de partenaires, de contacts réguliers avec la commune et de préparation en général de la manifestation. Cette course particulière sur un parcours de 5 km se veut joyeuse car on peut courir bien sûr mais marcher également, pas de vainqueur, seul compte le fait de pratiquer une activité physique en s’amusant et où tous les kilomètres une poudre colorée est jetée sur les participants. Au final les participants sont multi-couleurs et ont par leur inscription participé à une bonne cause.

L’année dernière près de 400 personnes avaient couru, le matin et l’après-midi. Dans la version 2019, l’épreuve des enfants et celle des adultes se déroulera exclusivement l’après-midi après un échauffement commun qui se fera par l’enseigne L’Orange Bleue, salle de sport nouvellement implantée à Vendôme. Un système de garderie pour les enfants en bas âge est prévu, permettant ainsi aux parents de participer l’esprit tranquille.

Départ et arrivée au plan d’eau de St Ouen, avec un parcours à travers la campagne. Avec un tarif de 6€ pour les plus de 12 ans, et 3€ pour les enfants, chaque participant se verra remettre un tee-shirt, une paire de lunettes, une bouteille d’eau et un sachet de poudre pour un lancer final coloré. Les bénéfices seront intégralement reversés à La Ligue contre le cancer et précisément pour l’antenne de Vendôme et du Vendômois.

Dimanche 6 Octobre : 2e Happiness Color Run

Etang de Saint Ouen (ouvert à tous à partir de 3 ans)

Course enfant (-12ans) 13h30 – 3€ la participation

Course Adulte : 15h -6€ la participation

Alexandre Fleury