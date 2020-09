Images et environnement à Zone-i

Belle programmation cet automne à Zone i avec la seconde édition de «Rencontres Images & Environnement» et l’ouverture dès le 12 septembre, jour de l’inauguration, du «Petit musée pour regards curieux», au moulin de la Fontaine.

Zone i propose deux expositions, une table ronde sur la thématique de L’Avenir du vivant, un atelier photographique pour enfants et des projections vidéos nocturnes. Seront présents des spécialistes de l’écologie et de la biodiversité, des professionnels de l’image, des producteurs du Loir-et-Cher… avec le désir fort de créer des passerelles entre les acteurs associatifs locaux.

Le Petit Musée pour regards curieux invite Dominique Mansion : «Coeur de trogne».

Exposition jeune public dans le Moulin restauré

Le «Petit musée pour regards curieux» propose une approche ludique de l’image à travers la déclinaison de ses représentations. Cette année, Zone-i invite Dominique Mansion, artiste, naturaliste, botaniste et spécialiste des trognes. A partir de troncs d’arbres écorcés présents dans le petit bois voisin, accompagné de bénévoles et de passionnés, il a érigé pendant plusieurs mois des trognes géantes qui traversent les étages de la bâtisse restaurée.

2èmes Rencontres Image & Environnements «L’avenir du vivant».

Dans le jardin du Moulin

DREMMWEL par Pierre Vanneste et Nuit Noire Production est une « expérience documentaire », un projet artistique transmédia alliant plusieurs disciplines (photo, vidéo et son) et connecté par réalité augmentée à du contenu web : un regard documenté et poétique sur l’univers de la pêche et ses enjeux environnementaux en Méditerranée et Atlantique Est.

Terre & Territoires

Lancement de la résidence photographique Terre et Territoires de Zone i en collaboration avec Valimage (Tavers) et soutenue par la DRAC Centre-Val de Loire.

A l’issue de son séjour, Arno Brignon premier résident, partagera ses impressions avec le public avant de découvrir son univers poétique dans une exposition programmée dans le Moulin aux 3èmes Rencontres Image & Environnement en 2021.

Inauguration le 12 septembre de 15h à minuit. Ouvert de 14h à 18h tous les w.e. du 12 sept. au 18 oct. et tous les jours du 19 oct. au

1er nov. (Vacances Toussaint).

En raison de la crise sanitaire, ce programme pourrait subir quelques modifications. Zone i et ses équipes s’engagent à respecter les mesures barrières et à appliquer toutes nouvelles prescriptions en vigueur formulées par la mairie et la préfecture.

