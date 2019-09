La fête des Cocottes à Thoré

Dimanche 29 septembre, le Comptoir de Cocottes vous invite à un marché de producteurs locaux suivi d’un repas villageois dans la rue de l’épicerie.

Pour fêter l’anniversaire de cette association dont l’objectif est de soutenir l’agriculture locale et qui travaille à l’année avec une soixantaine de producteurs locaux, rendez-vous à partir de 9 heures pour des ventes et dégustations de produits frais du terroir et des animations autour du goût.

Vers 12h30, sur de grandes tables installées dans la rue de l’épicerie, un repas villageois sera servi pour partager un moment de convivialité intergénérationnel. (Repas ouvert à tous sur réservation par chèque avant le 15 septembre au tarif de 8€ et 5€ pour les enfants de moins de 12 ans). Au menu : un délicieux tajine de poulet cuisiné à base de produits locaux, dessert, vin et café.

Sur le marché, en vente directe : des maraîchers, fromagers, brasseurs, viticulteurs, bouchers, volaillers,… Des stands de farines, épices, tisanes, huiles, pains, pâtes, conserves locales, objet d’artisanat… Vous pourrez également visiter l’épicerie dont l’aménagement à été entièrement conçu par les bénévoles en bois de palettes et meubles de récupération.

Depuis juin 2018, les Cocottes proposent à la vente plus de 500 références de produits locaux à des prix accessibles. L’épicerie étant basée sur un modèle économique unique, participatif et citoyen grâce à la pratique de marges faibles servant uniquement à couvrir les frais de fonctionnement. L’énorme travail de logistique et d’approvisionnement dus au nombre important de petits fournisseurs de la région est réalisé grâce à l’engagement d’une équipe de 30 bénévoles et 3 salariés. Les produits proviennent d’une soixantaine d’exploitations agricoles proches de Thoré-la-Rochette choisies pour leur qualité d’agriculture ou d’élevage, majoritairement en culture biologique ou garantie sans traitements chimiques.

Les Cocottes proposent toute l’année et 5 jours par semaine dans le local municipal de Thoré-la-Rochette, des légumes de saison et de pleine terre, des fruits, des viandes, de la crèmerie, des vins, des fromages, des huiles, des farines, des légumes secs, des graines, cidres, vinaigres, pâtes, biscuits…etc. Il y en a pour tous les goûts mais surtout pour le goût. Au Comptoir des Cocottes, grâce à une équipe bénévole dévouée et dynamique qui s’investit également dans l’organisation d’ateliers et d’animations créatrices de lien social, il y a toujours de l’ambiance. Venez nombreux pour soutenir cette initiative non basée sur le profit et respectueuse d’un modèle agricole durable et de l’environnement. Et découvrir ces produits d’excellence qui attirent depuis plus d’un an une clientèle fidèle bien au delà du village de Thoré-la-Rochette.

Dimanche 29 septembre, Thoré-la-Rochette,

à partir de 9h, 3 rue de la Scelle.

Le Petit Vendômois